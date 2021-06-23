Свитолина и компания. Назван состав Украины на теннисный турнир Олимпиады

Федерация тенниса Украины отправила в Национальный олимпийский комитет Украины заявку на игроков, которые могут принять участие в Олимпийских играх в Токио.
Состав сборной Украины по теннису на Олимпиаду-2020:
Мужчины: Сергей Стаховский, Денис Молчанов.
Женщины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок, Надежда Киченок.
Гарантированно в Токио на данный момент попадают: Свитолина, Ястремская и Костюк.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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