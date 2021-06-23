Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 23 июня

В среду на корты выйдут пять представителей Украины

  • 23.06.2021 01:02
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Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 23 июня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

23 июня продолжатся матчи квалификации Уимблдона. Будут доиграны поединки первого круга, также начнутся и полуфиналы.

В среду на травяные корты выйдут пять представителей Украины.

Корт №4, второй запуск (14:30*)
1/4 финала. Катерина Бондаренко (№224 WTA) – Мэнди Минелла (№235 WTA, Люксембург)

Корт №14, второй запуск (14:30*)
1/4 финала. Катарина Завацкая (№124 WTA) [20] – Юлия Грабер (№189 WTA, Австрия)

Корт №7, четвертый запуск (17:30*)
1/2 финала. Сергей Стаховский (№239 ATP) – Грегуар Баррере (№133 ATP, Франция) [15]

Корт №11, четвертый запуск (17:30*)
1/2 финала. Илья Марченко (№153 ATP) – Маккензи Макдональд (№108 ATP, США) [2]

Корт №17, четвертый запуск (17:30*)
1/2 финала. Леся Цуренко (№164 WTA) – Тара Мур (№459 WTA, Великобритания) [WC]

*время ориентировочное

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Источник — Sport.ua

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