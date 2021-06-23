Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 23 июня

23 июня продолжатся матчи квалификации Уимблдона. Будут доиграны поединки первого круга, также начнутся и полуфиналы.
В среду на травяные корты выйдут пять представителей Украины.
Корт №4, второй запуск (14:30*)
1/4 финала. Катерина Бондаренко (№224 WTA) – Мэнди Минелла (№235 WTA, Люксембург)
Корт №14, второй запуск (14:30*)
1/4 финала. Катарина Завацкая (№124 WTA) [20] – Юлия Грабер (№189 WTA, Австрия)
Корт №7, четвертый запуск (17:30*)
1/2 финала. Сергей Стаховский (№239 ATP) – Грегуар Баррере (№133 ATP, Франция) [15]
Корт №11, четвертый запуск (17:30*)
1/2 финала. Илья Марченко (№153 ATP) – Маккензи Макдональд (№108 ATP, США) [2]
Корт №17, четвертый запуск (17:30*)
1/2 финала. Леся Цуренко (№164 WTA) – Тара Мур (№459 WTA, Великобритания) [WC]
*время ориентировочное
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.