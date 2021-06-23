Десна проведет четыре товарищеских матча

Черниговская команда начнет подготовку к новому сезону 25 июня

  • 23.06.2021 00:29
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Десна проведет четыре товарищеских матча
© ФК Десна

25 июня черниговская «Десна» начнет подготовку к новому сезону.

Все этапы подготовки пройдут в Чернигове, запланированы четыре контрольных матча, соперники еще уточняются.

В межсезонье «Десну» покинули практически все футболисты, у которых в июне с клубом заканчиваются контракты.

По имеющейся информации, собирается продолжить карьеру в другой команде и Леван Арвеладзе, которого не устраивает игровое время, которое он имеет в «Десне».

В то же время восстановились после травм лидеры — Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. Вернулся из аренды в «Ингульце» Алексей Шевцов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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