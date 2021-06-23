Десна проведет четыре товарищеских матча

25 июня черниговская «Десна» начнет подготовку к новому сезону.
Все этапы подготовки пройдут в Чернигове, запланированы четыре контрольных матча, соперники еще уточняются.
В межсезонье «Десну» покинули практически все футболисты, у которых в июне с клубом заканчиваются контракты.
По имеющейся информации, собирается продолжить карьеру в другой команде и Леван Арвеладзе, которого не устраивает игровое время, которое он имеет в «Десне».
В то же время восстановились после травм лидеры — Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. Вернулся из аренды в «Ингульце» Алексей Шевцов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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