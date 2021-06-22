Мирча ЛУЧЕСКУ: «Росси — отличный профессионал»

Наставник киевского «Динамо» очень высокого мнения о главном тренере сборной Венгрии

  • 22.06.2021 23:58
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Росси — отличный профессионал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о наставнике сборной Венгрии Марко Росси. Луческу тренировал Росси в «Брешии».

«Росси — хорошо подготовленный, отличный профессионал, который прекрасно проанализировал соперников сборной Венгрии», — считает Луческу.

В последнем поединке группового этапа Евро-2020 Венгрия встретится с Германией. Матч состоится в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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