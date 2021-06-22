Мирча ЛУЧЕСКУ: «Росси — отличный профессионал»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о наставнике сборной Венгрии Марко Росси. Луческу тренировал Росси в «Брешии».
«Росси — хорошо подготовленный, отличный профессионал, который прекрасно проанализировал соперников сборной Венгрии», — считает Луческу.
В последнем поединке группового этапа Евро-2020 Венгрия встретится с Германией. Матч состоится в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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