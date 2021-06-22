Умер бывший футболист Динамо

Ярослав Думанский ушел из жизни в возрасте 61-го года

  • 22.06.2021 23:42
  • 5521 просмотр
  • 1 комментарий
Умер бывший футболист Динамо
© ФК Динамо Киев. Ярослав Думанский

Бывший футболист киевского «Динамо» Ярослав Думанский умер в возрасте 61-го года.

Думанский защищал цвета киевского клуба с 1981 по 1984 годы, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча. За время выступлений в составе «бело-синих» Ярослав Думанский выиграл золото в 1981 году и Кубок СССР в 1982 году

Также за свою карьеру он выступал за «Спартак»/«Прикарпатье» (Ивано-Франковск), «Карпаты» (Львов), «Динамо» (Москва) и «Металлист» (Харьков).

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 22.06.2021 23:50
    +7
    Светлая память футболисту!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 22.06.2021 23:50
    +7
    Светлая память футболисту!
    Ссылка
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