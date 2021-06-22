Умер бывший футболист Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Ярослав Думанский умер в возрасте 61-го года.

Думанский защищал цвета киевского клуба с 1981 по 1984 годы, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча. За время выступлений в составе «бело-синих» Ярослав Думанский выиграл золото в 1981 году и Кубок СССР в 1982 году

Также за свою карьеру он выступал за «Спартак»/«Прикарпатье» (Ивано-Франковск), «Карпаты» (Львов), «Динамо» (Москва) и «Металлист» (Харьков).