Словакия — Испания. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Словакия – Испания.

«Словакия победила Польшу (2:1) и проиграла Швеции (0:1). В свою очередь, Испания сыграла два ничейных поединка – с Швецией (0:0) и Польшей (1:1). Сейчас у словаков три очка в активе, а у испанцев – два балла.

Шесть раз пересекались между собой Испания и Словакия. Четыре раза побеждала испанская команда и один раз выиграли словаки. Еще один раз соперники сыграли вничью 1:1. Кстати, если испанцы побеждают словаков, то они им забивают минимум два мяча. Трижды они выиграли со счетами 2:1, 2:1 и 2:0. А также было два погрома от испанцев со счетами 4:1 и 5:1.

Поставлю на победу Испании, потому что «Фурии Рохе» для выхода в плей-офф нужно выигрывать матч со словаками. По игре испанцы выглядят хорошо, просто забивать у них не получалось. Словакии будет тяжело в этом противостоянии. Ставлю на победу Испании», - сказал Козьбан.

Матч Словакия – Испания состоится 23-го июня. Начало встречи в 19:00.