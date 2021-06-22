ФОТО. Сборная самых дорогих игроков Кубка Америки

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков Кубка Америки.
Примечательно, что семь человек представляют Бразилии, два — Аргентину, а еще два — Уругвай.
Самым дорогим футболистом символической команды является 29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар, который оценивается в €100 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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