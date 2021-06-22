ФОТО. Сборная самых дорогих игроков Кубка Америки

Лидирует в рейтинге бразилец Неймар

  • 22.06.2021 23:22
  • 1116 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная самых дорогих игроков Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков Кубка Америки.

Примечательно, что семь человек представляют Бразилии, два — Аргентину, а еще два — Уругвай.

Самым дорогим футболистом символической команды является 29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар, который оценивается в €100 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 22.06.2021 23:57
    0
    80 млн 34-летний Месси? Это только в Париж. Алиссон, Фабиньо и Каземиро не стоят таких денег. Да и 100 за 30-летнего Неймара...
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 22.06.2021 23:57
    0
    80 млн 34-летний Месси? Это только в Париж. Алиссон, Фабиньо и Каземиро не стоят таких денег. Да и 100 за 30-летнего Неймара...
    Ссылка
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