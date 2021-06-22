Серхио БУСКЕТС: «Сборная Испании все еще молода»

32-летний полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился мнением об испанской национальной команде в преддверии поединка Евро-2020 против Словакии.

«Наша команда все еще молода. У нас есть группа игроков, которые больше всего любят владеть мячом. Мне нравится этот стиль. Здоровое отношение к делу, фейр-плэй, доминирование на поле», — считает Бускетс.

Поединок Словакия — Испания состоится в среду, 23 июня, в 19:00 по киевскому времени.