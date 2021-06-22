Форвард из США на просмотре в украинском клубе

Перед началом сезона «Верес» может подписать еще одного нападающего

  • 22.06.2021 22:29
  • 4707 просмотров
  • 2 комментария
Форвард из США на просмотре в украинском клубе
© ФК Верес

23 июня дебютант УПЛ «Верес» начинает подготовку к новому сезону.

D летнее межсезонье «Верес» подписал уже трех новичков: вратаря Артема Кичака, полузащитников Евгения Пасича (оба — «Олимпик») и Дмитрия Клеца, защищавшего минувшей весной цвета азербайджанского «Сабаха».

Сейчас в тренировочном лагере «Вереса» находится лишь один потенциальный новичок. Клубное руководство его фамилию не афиширует, известно только, что он — воспитанник ровенского футбола, однако в последние годы проживал в США. Амплуа — нападающий.

Во время первого этапа подготовки, который пройдет в Ровно, подопечные Юрия Вирта проведут один спарринг — с «Волынью», 29 июня. Затем будут тренироваться в Винниках, где запланированы контрольные матчи со «Львовом», «Агробизнесом», «Карпатами», «Рухом».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 22.06.2021 23:35
    +1
    Видимо, серьёзный игрок, если при инфе, что это нападающий из Ровно, который играл в Штатах, не получилось выведать его фамилию... в США ж наверняка хренова туча напов воспитанников ровенского футбола))
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 22.06.2021 23:13
    0
    Ух нифига себ, бимба...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 22.06.2021 23:35
    +1
    Видимо, серьёзный игрок, если при инфе, что это нападающий из Ровно, который играл в Штатах, не получилось выведать его фамилию... в США ж наверняка хренова туча напов воспитанников ровенского футбола))
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 22.06.2021 23:13
    0
    Ух нифига себ, бимба...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности