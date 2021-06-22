Форвард из США на просмотре в украинском клубе

23 июня дебютант УПЛ «Верес» начинает подготовку к новому сезону.
D летнее межсезонье «Верес» подписал уже трех новичков: вратаря Артема Кичака, полузащитников Евгения Пасича (оба — «Олимпик») и Дмитрия Клеца, защищавшего минувшей весной цвета азербайджанского «Сабаха».
Сейчас в тренировочном лагере «Вереса» находится лишь один потенциальный новичок. Клубное руководство его фамилию не афиширует, известно только, что он — воспитанник ровенского футбола, однако в последние годы проживал в США. Амплуа — нападающий.
Во время первого этапа подготовки, который пройдет в Ровно, подопечные Юрия Вирта проведут один спарринг — с «Волынью», 29 июня. Затем будут тренироваться в Винниках, где запланированы контрольные матчи со «Львовом», «Агробизнесом», «Карпатами», «Рухом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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