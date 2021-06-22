Швеция — Польша. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Швеция – Польша.

«Шведы сыграли вничью 0:0 с испанцами и выиграли у словаков (1:0). Польша уступила Словакии (1:2) и сыграла вничью с Испанией (1:1) благодаря голу Роберта Левандовски, которому удалось сравнять счет после точного удара головой.

Все команды имеют шансы на выход из квартета, а шведы и вовсе обеспечили себе участие в плей-офф, так как у них в активе 4 балла.

26 раз встречались между собой шведы и поляки. Скандинавы побеждали в этих дуэлях 14 раз, а поляки – 8 раз. Четыре встречи завершились вничью.

Интересная игра нас ожидает. Будет заруба на поле. Я поставлю на то, что Швеция не проиграет Польше», - сказал Козьбан.

Матч Швеция – Польша состоится 23-го июня. Начало встречи в 19:00.