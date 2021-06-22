Очень горячо! Дарья Савина показала откровенное фото

Украинская ведущая Дарья Савина, невеста футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, похвасталась горячим снимком с пляжа.

«Отдых мне к лицу, но и работа тоже.

Сейчас в приоритете второе, но и от первого я бы не отказалась», — прокомментировала Дарья свежее фото.