Очень горячо! Дарья Савина показала откровенное фото

Украинская ведущая Дарья Савина, невеста футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, похвасталась горячим снимком с пляжа.
«Отдых мне к лицу, но и работа тоже.
Сейчас в приоритете второе, но и от первого я бы не отказалась», — прокомментировала Дарья свежее фото.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.