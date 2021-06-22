Очень горячо! Дарья Савина показала откровенное фото

Украинская ведущая любит не только работать, но и отдыхать

  • 22.06.2021 22:15
  • 2764 просмотра
  • 6 комментариев
Очень горячо! Дарья Савина показала откровенное фото
© Instagram. Дарья Савина

Украинская ведущая Дарья Савина, невеста футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, похвасталась горячим снимком с пляжа.

«Отдых мне к лицу, но и работа тоже.

Сейчас в приоритете второе, но и от первого я бы не отказалась», — прокомментировала Дарья свежее фото.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 22:34
    0
    Седан на минималках
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 22.06.2021 22:30
    +3
    Цікаво, якщо і Бондар її бортане, то буде шукати чергового футболіста чи розчарується і перключиться на папіків з інших сфер.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 22:30
    +3
    Супряга перекрестился, когда сдыхался от Даши.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 22.06.2021 22:28
    +2
    після фотошопу вона не така страшнюча як у студії наживо
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 22:26
    +1
    Иди на х.....не везучая на футболках
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 22.06.2021 22:26
    +4
    Боюсь, что у вас и работа как отдых. А поработали хотя бы на Новой почте ;)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 22.06.2021 22:26
    +4
    Боюсь, что у вас и работа как отдых. А поработали хотя бы на Новой почте ;)
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 22.06.2021 22:30
    +3
    Цікаво, якщо і Бондар її бортане, то буде шукати чергового футболіста чи розчарується і перключиться на папіків з інших сфер.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 22:30
    +3
    Супряга перекрестился, когда сдыхался от Даши.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 22.06.2021 22:28
    +2
    після фотошопу вона не така страшнюча як у студії наживо
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 22:26
    +1
    Иди на х.....не везучая на футболках
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 22:34
    0
    Седан на минималках
    Ссылка
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