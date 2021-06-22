Василий ЛОМАЧЕНКО: «Только Бог знает, что будет дальше»

33-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
«Перезагрузился.
Только бог знает, что будет дальше», — прокомментировал Василий запись своего свежего интервью.
В минувшем октябре Ломаченко проиграл 23-летнему американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв свои пояса.
Поединок Ломаченко — Накатани должен состояться 26 июня в Лас-Вегасе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.