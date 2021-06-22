Василий ЛОМАЧЕНКО: «Только Бог знает, что будет дальше»

Украинский боксер готовится к поединку с Масайоши Накатани

  • 22.06.2021 22:00
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Только Бог знает, что будет дальше»
© Instagram. Василий Ломаченко

33-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

«Перезагрузился.

Только бог знает, что будет дальше», — прокомментировал Василий запись своего свежего интервью.

В минувшем октябре Ломаченко проиграл 23-летнему американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв свои пояса.

Поединок Ломаченко — Накатани должен состояться 26 июня в Лас-Вегасе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 22:21
    +1
    Вася, гундяев не Бог, а черт. Учи матчасть.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 22:21
    +1
    Вася, гундяев не Бог, а черт. Учи матчасть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности