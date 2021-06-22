Бразилия — Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка Кубка Америки

  • 22.06.2021 21:39
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Бразилия — Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Копа Америка Бразилия – Колумбия.

«Бразильцы здорово начали этот Копа Америка, уверенно выиграв две встречи. Бразильцы много забили и не пропустили во встречах с Венесуэлой (3:0) и Перу (4:0). С шестью очками «пентакампеоне» лидируют в группе В. Колумбийцы выиграли матч у Эквадора (1:0) сыграли вничью 0:0 с Венесуэлой и проиграли Перу (1:2). Колумбия с 4 очками идет второй в группе В.

Бразильцы являются девятикратными и действующими победителями Копа Америка, который в предыдущий раз кстати также проходил в Бразилии. Колумбия один раз выигрывала континентальное первенство в 2001-м году, которое было для колумбийцев домашним.

Встретятся одни из самых сильнейших сборных в Южной Америке. Сборная Бразилии играет дома и, я думаю, будет открытая игра. Я надеюсь, будет много голов, потому что играют две хорошие сборные с такими сильными исполнителями. Поставлю на результативную ничью где-то 2:2», - сказал Бартулович.

Матч Бразилия – Колумбия состоится 24-го июня. Начало встречи в 03:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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