Бразилия — Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Копа Америка Бразилия – Колумбия.

«Бразильцы здорово начали этот Копа Америка, уверенно выиграв две встречи. Бразильцы много забили и не пропустили во встречах с Венесуэлой (3:0) и Перу (4:0). С шестью очками «пентакампеоне» лидируют в группе В. Колумбийцы выиграли матч у Эквадора (1:0) сыграли вничью 0:0 с Венесуэлой и проиграли Перу (1:2). Колумбия с 4 очками идет второй в группе В.

Бразильцы являются девятикратными и действующими победителями Копа Америка, который в предыдущий раз кстати также проходил в Бразилии. Колумбия один раз выигрывала континентальное первенство в 2001-м году, которое было для колумбийцев домашним.

Встретятся одни из самых сильнейших сборных в Южной Америке. Сборная Бразилии играет дома и, я думаю, будет открытая игра. Я надеюсь, будет много голов, потому что играют две хорошие сборные с такими сильными исполнителями. Поставлю на результативную ничью где-то 2:2», - сказал Бартулович.

Матч Бразилия – Колумбия состоится 24-го июня. Начало встречи в 03:00.