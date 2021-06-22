Марек ГАМШИК: «Все команды в нашей группе пока еще живы»

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик поделился ожиданиями от поединка с Испанией в рамках группового этапа Евро-2020.

«Все команды в нашей группе пока еще живы, поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф. Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего не известно наперед.

Мы проделали долгий путь из России (место проведения предыдущего матча сборной Словакии — прим. ред.) в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы, наконец, можем здесь тренироваться. Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и этот тоже очень хорош», — считает Гамшик.

Поединок Словакия — Испания состоится в среду, 23 июня, в 19:00 по киевскому времени.