Марек ГАМШИК: «Все команды в нашей группе пока еще живы»

Футболист сборной Словакии уверен, что у его команды есть шансы на выход в плей-офф

  • 22.06.2021 21:29
  • 1121 просмотр
  • 0 комментариев
Марек ГАМШИК: «Все команды в нашей группе пока еще живы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик поделился ожиданиями от поединка с Испанией в рамках группового этапа Евро-2020.

«Все команды в нашей группе пока еще живы, поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф. Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего не известно наперед.

Мы проделали долгий путь из России (место проведения предыдущего матча сборной Словакии — прим. ред.) в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы, наконец, можем здесь тренироваться. Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и этот тоже очень хорош», — считает Гамшик.

Поединок Словакия — Испания состоится в среду, 23 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности