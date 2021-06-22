У шести игроков Таврии заканчиваются контракты

Состав «Таврии» на следующий сезон будет формировать новый главный тренер — Сергей Пучков.

На днях истекли контракты у шести игроков «Таврии». Это основной вратарь Виталий Онопко (17 матчей в завершившемся сезоне Второй лиги), защитники Виктор Окатый (20/0) и Павел Чмеленко (20/4), полузащитник Евгений Белоконь (14/1), нападающие Роман Бочак (12/3) и Андрей Фаюк (9/4).

«Таврия» по итогам минувшего чемпионата заняла 4-е место в группе Б Второй лиги, отстав на 8 очков от финишировавшего вторым и получившего путевку в Первую лигу «Кривбасса». При этом по ходу сезона команду поочередно возглавляли Сергей Шевченко, Олег Федорчук и Юрий Чумак.

10 июня главным тренером «Таврии» был назначен Сергей Пучков. Перед ним поставлена задача вывести команду в Первую лигу.