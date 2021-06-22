Полуфиналы и финал Евро пройдут на Уэмбли. Пустят 60 тысяч фанов

Лондон пустит большее количество людей на трибуны

  • 22.06.2021 18:50
  • 593 просмотра
  • 0 комментариев
Полуфиналы и финал Евро пройдут на Уэмбли. Пустят 60 тысяч фанов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Правительство Великобритании сообщило, что согласовало с УЕФА увеличение числа болельщиков на стадионе Уэмбли в Лондоне, где пройдут полуфиналы и финал Евро-2020.

На стадион пустят как минимум 60 тысяч болельщиков, то есть 75+ от вместимости арены.

На групповом этапе Евро правительство допустило максимум 22 тысячи зрителей на Уэмбли, однако УЕФА потребовал увеличить это число.

«Очень здорово, что такое большое количество людей с трибун смогут увидеть три решающих поединка Евро на Уэмбли», - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее сообщалось, что у Лондона могут забрать финал, однако теперь власти Великобритании уверены, что решающие матчи пройдут на Уэмбли.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности