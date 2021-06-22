Полуфиналы и финал Евро пройдут на Уэмбли. Пустят 60 тысяч фанов

Правительство Великобритании сообщило, что согласовало с УЕФА увеличение числа болельщиков на стадионе Уэмбли в Лондоне, где пройдут полуфиналы и финал Евро-2020.

На стадион пустят как минимум 60 тысяч болельщиков, то есть 75+ от вместимости арены.

На групповом этапе Евро правительство допустило максимум 22 тысячи зрителей на Уэмбли, однако УЕФА потребовал увеличить это число.

«Очень здорово, что такое большое количество людей с трибун смогут увидеть три решающих поединка Евро на Уэмбли», - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее сообщалось, что у Лондона могут забрать финал, однако теперь власти Великобритании уверены, что решающие матчи пройдут на Уэмбли.