Полуфиналы и финал Евро пройдут на Уэмбли. Пустят 60 тысяч фанов

Правительство Великобритании сообщило, что согласовало с УЕФА увеличение числа болельщиков на стадионе Уэмбли в Лондоне, где пройдут полуфиналы и финал Евро-2020.
На стадион пустят как минимум 60 тысяч болельщиков, то есть 75+ от вместимости арены.
На групповом этапе Евро правительство допустило максимум 22 тысячи зрителей на Уэмбли, однако УЕФА потребовал увеличить это число.
«Очень здорово, что такое большое количество людей с трибун смогут увидеть три решающих поединка Евро на Уэмбли», - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Ранее сообщалось, что у Лондона могут забрать финал, однако теперь власти Великобритании уверены, что решающие матчи пройдут на Уэмбли.
Источник — BBC
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