Лунин и еще 14 игроков. Анчелотти готовится начать работу с Реалом

Вскоре наставник «Реала» Карло Анчелотти, который вернулся в мадридскую команду, где заменил Зинедина Зидана, начнет предсезонную подготовку.
Учитывая отсутствие игроков сборных, которые выступают на Евро и Копа Америка, Анчелотти сможет рассчитывать всего на 15 игроков.
В том числе работу начнет украинский вратарь Андрей Лунин. Конкурент Лунина Тибо Куртуа продолжает участие на Евро в составе Бельгии.
Вратари: Лунин, Алтубе
Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди
Хавбеки: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио
Форварды: Браим, Мариано, Родриго, Йович (под вопросом).
Пока клуб официально не объявил о планах на контрольные матчи.
Источник — AS
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Главное быть на порядок выше Алтубе.
Кстати, а Алтубе это вратарь # Какой в Реале?
Это вопрос к преданным глорам сливочных!
Главное быть на порядок выше Алтубе.
Кстати, а Алтубе это вратарь # Какой в Реале?
Это вопрос к преданным глорам сливочных!
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