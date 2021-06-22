Лунин и еще 14 игроков. Анчелотти готовится начать работу с Реалом

Новому тренеру придется работать всего с 15 игроками

  • 22.06.2021 17:51
  • 3206 просмотров
  • 4 комментария
Лунин и еще 14 игроков. Анчелотти готовится начать работу с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вскоре наставник «Реала» Карло Анчелотти, который вернулся в мадридскую команду, где заменил Зинедина Зидана, начнет предсезонную подготовку.

Учитывая отсутствие игроков сборных, которые выступают на Евро и Копа Америка, Анчелотти сможет рассчитывать всего на 15 игроков.

В том числе работу начнет украинский вратарь Андрей Лунин. Конкурент Лунина Тибо Куртуа продолжает участие на Евро в составе Бельгии.

Вратари: Лунин, Алтубе

Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди

Хавбеки: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио

Форварды: Браим, Мариано, Родриго, Йович (под вопросом).

Пока клуб официально не объявил о планах на контрольные матчи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 22.06.2021 18:39
    +2
    нехай доводить головному тренеру, що хоча б претендує на звання гравця ротації, а не на один два матчі у кубку
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 18:31
    +2
    Это хорошо - помелькать перед коучем.
    Главное быть на порядок выше Алтубе.
    Кстати, а Алтубе это вратарь # Какой в Реале?
    Это вопрос к преданным глорам сливочных!
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 22.06.2021 18:14
    0
    Конкурент Луніна Тібо Куртуа/ Поки що Куртуа, на жаль, конкурентів немає
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 22.06.2021 18:13
    +2
    Ничего ж себе игрочки остались в Реале, не понадобились сборной Испании.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 22.06.2021 18:39
    +2
    нехай доводить головному тренеру, що хоча б претендує на звання гравця ротації, а не на один два матчі у кубку
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 18:31
    +2
    Это хорошо - помелькать перед коучем.
    Главное быть на порядок выше Алтубе.
    Кстати, а Алтубе это вратарь # Какой в Реале?
    Это вопрос к преданным глорам сливочных!
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 22.06.2021 18:13
    +2
    Ничего ж себе игрочки остались в Реале, не понадобились сборной Испании.
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 22.06.2021 18:14
    0
    Конкурент Луніна Тібо Куртуа/ Поки що Куртуа, на жаль, конкурентів немає
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности