Лунин и еще 14 игроков. Анчелотти готовится начать работу с Реалом

Вскоре наставник «Реала» Карло Анчелотти, который вернулся в мадридскую команду, где заменил Зинедина Зидана, начнет предсезонную подготовку.

Учитывая отсутствие игроков сборных, которые выступают на Евро и Копа Америка, Анчелотти сможет рассчитывать всего на 15 игроков.

В том числе работу начнет украинский вратарь Андрей Лунин. Конкурент Лунина Тибо Куртуа продолжает участие на Евро в составе Бельгии.

Вратари: Лунин, Алтубе

Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди

Хавбеки: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио

Форварды: Браим, Мариано, Родриго, Йович (под вопросом).

Пока клуб официально не объявил о планах на контрольные матчи.