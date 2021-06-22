Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Это футбол и было жарко. Надо разбираться»

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко коротко прокомментировал поражение 0:1 в матче Евро-2020 против Австрии.

«Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться», - считает Демьяненко.

Украина пока сохраняет шансы выйти в 1/8 финала как одна из четырех лучших третьих команд.