Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Это футбол и было жарко. Надо разбираться»

Легенда украинского футбола - о матче на Евро

  • 22.06.2021 17:11
  • 1618 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Это футбол и было жарко. Надо разбираться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко коротко прокомментировал поражение 0:1 в матче Евро-2020 против Австрии.

«Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться», - считает Демьяненко.

Украина пока сохраняет шансы выйти в 1/8 финала как одна из четырех лучших третьих команд.

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 22.06.2021 17:55
    0
    мафиюя с павелкой и шевой---вон из украины
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 17:41
    +2
    Прикольно, что в УАФ - 6 первых вице-президентов, 8 вице-президентов. Замечательно.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 22.06.2021 17:29
    +5
    А сопернику разве не жарко было? Гений...круговая порука, друг друга отмазывают
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.06.2021 17:20
    +5
    От Демьяненко и не стоило ожидать какого-то другого комментария, как и от Протасова, Михайличенко и другой компании работающей в УАФ. Свой своего критиковать не будет.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 22.06.2021 17:29
    +5
    А сопернику разве не жарко было? Гений...круговая порука, друг друга отмазывают
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.06.2021 17:20
    +5
    От Демьяненко и не стоило ожидать какого-то другого комментария, как и от Протасова, Михайличенко и другой компании работающей в УАФ. Свой своего критиковать не будет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 17:41
    +2
    Прикольно, что в УАФ - 6 первых вице-президентов, 8 вице-президентов. Замечательно.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 22.06.2021 17:55
    0
    мафиюя с павелкой и шевой---вон из украины
    Ссылка
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