Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Это футбол и было жарко. Надо разбираться»

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко коротко прокомментировал поражение 0:1 в матче Евро-2020 против Австрии.
«Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться», - считает Демьяненко.
Украина пока сохраняет шансы выйти в 1/8 финала как одна из четырех лучших третьих команд.
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Источник — Бомбардир
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