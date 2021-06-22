Чакыр чаще, чем кто-либо, обслуживал матчи с участием сборной Украины

При судействе турецкого арбитра наша команда два раза выиграла и столько же проиграла

  • 22.06.2021 13:54
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Чакыр чаще, чем кто-либо, обслуживал матчи с участием сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Джюнейт Чакыр чаще, чем кто-либо, обслуживал матчи с участием сборной Украины - 6 раз. При судействе турецкого арбитра наша команда одержала две победы. 11 июня 2012 года отпраздновала свою премьерную викторию на Евро, взяв верх над шведами - 2:1. А 15 июня 2013-го со счетом 2:0 обыграла Францию в первом матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира.

Два поединка украинцев под «надзором» Чакыра завершились вничью - 1:1. 12 сентября 2012-го украинцы разошлись в гостях миром с Англией в отборе на ЧМ-2014, а 17 ноября 2015-го - со Словенией в плей-офф за путевку на Евро-2016.

А еще две встречи наша сборная проиграла, причем с одним и тем же счетом - 0:1: 26 марта 2015-го Испании в отборочном турнире ЧЕ-2016 и вчера - Австрии на Евро-2020.

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей сборной Украины

 

Арбитр

Страна

Годы

И

В

Н

П

Мячи

1.

Джюнейт ЧАКЫР

Турция

2012-2021

6

2

2

2

6-5

2.

Любош МИХЕЛ

Словакия

1997-2005

5

4

0

1

5-3

 

Роман ЛАЮКС

Латвия

1998-2008

5

4

1

0

9-1

4.

Ален САР

Франция

1996-2005

4

2

0

2

3-3

 

Томаш МИКУЛЬСКИ

Польша

2003-2010

4

1

2

1

4-4

.

Павел КРАЛОВЕЦ

Чехия

2010-2016

4

3

0

1

9-5

 

Харальд ЛЕХНЕР

Австрия

2012-2019

4

3

1

0

15-1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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