Джюнейт Чакыр чаще, чем кто-либо, обслуживал матчи с участием сборной Украины - 6 раз. При судействе турецкого арбитра наша команда одержала две победы. 11 июня 2012 года отпраздновала свою премьерную викторию на Евро, взяв верх над шведами - 2:1. А 15 июня 2013-го со счетом 2:0 обыграла Францию в первом матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира.

Два поединка украинцев под «надзором» Чакыра завершились вничью - 1:1. 12 сентября 2012-го украинцы разошлись в гостях миром с Англией в отборе на ЧМ-2014, а 17 ноября 2015-го - со Словенией в плей-офф за путевку на Евро-2016.

А еще две встречи наша сборная проиграла, причем с одним и тем же счетом - 0:1: 26 марта 2015-го Испании в отборочном турнире ЧЕ-2016 и вчера - Австрии на Евро-2020.

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей сборной Украины