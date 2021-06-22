Джюнейт Чакыр чаще, чем кто-либо, обслуживал матчи с участием сборной Украины - 6 раз. При судействе турецкого арбитра наша команда одержала две победы. 11 июня 2012 года отпраздновала свою премьерную викторию на Евро, взяв верх над шведами - 2:1. А 15 июня 2013-го со счетом 2:0 обыграла Францию в первом матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира.
Два поединка украинцев под «надзором» Чакыра завершились вничью - 1:1. 12 сентября 2012-го украинцы разошлись в гостях миром с Англией в отборе на ЧМ-2014, а 17 ноября 2015-го - со Словенией в плей-офф за путевку на Евро-2016.
А еще две встречи наша сборная проиграла, причем с одним и тем же счетом - 0:1: 26 марта 2015-го Испании в отборочном турнире ЧЕ-2016 и вчера - Австрии на Евро-2020.
Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей сборной Украины
|
|
Арбитр
|
Страна
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
1.
|
Джюнейт ЧАКЫР
|
Турция
|
2012-2021
|
6
|
2
|
2
|
2
|
6-5
|
2.
|
Любош МИХЕЛ
|
Словакия
|
1997-2005
|
5
|
4
|
0
|
1
|
5-3
|
|
Роман ЛАЮКС
|
Латвия
|
1998-2008
|
5
|
4
|
1
|
0
|
9-1
|
4.
|
Ален САР
|
Франция
|
1996-2005
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3-3
|
|
Томаш МИКУЛЬСКИ
|
Польша
|
2003-2010
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-4
|
.
|
Павел КРАЛОВЕЦ
|
Чехия
|
2010-2016
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-5
|
|
Харальд ЛЕХНЕР
|
Австрия
|
2012-2019
|
4
|
3
|
1
|
0
|
15-1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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