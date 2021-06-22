Три команды выиграли на Евро-2020 все три матча в группе

В предыдущие годы только два абсолютных триумфатора первого этапа не попали в призеры

  • 22.06.2021 12:56
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Три команды выиграли на Евро-2020 все три матча в группе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Збірна Італії

Сразу трем командам - Италии, Нидерландам и Бельгии - удалось выиграть на Евро-2020 все матчи группового этапа. В предыдущие годы столь успешное выступление на первой стадии, как правило, приносило неплохие дивиденды. Две сборные завоевали в итоге золото, одна - серебро, четыре - бронзу. Правда, были и два исключения из этого правила. На ЧЕ-2008 не смогли пройти дальше четвертьфинала Нидерланды и Хорватия.

Команды, выигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ

Сборная

Мячи

Соперники

Итог*

1984

Франция

9-2

Дания (1:0), Бельгия (5:0), Югославия (3:2)

1-е

2000

Италия

6-2

Турция (2:1), Бельгия (2:0), Швеция (2:1)

2-е

 

Нидерланды

7-2

Чехия (1:0), Дания (3:0), Франция (3:2)

3-е

 

Португалия

7-2

Англия (3:2), Румыния (1:0), Германия (3:0)

3-е

2004

Чехия

7-4

Латвия (2:1), Нидерланды (3:2), Германия (2:1)

3-е

2008

Испания

8-3

Россия (4:1), Швеция (2:1), Греция (2:1)

1-е

 

Нидерланды

9-1

Италия (3:0), Франция (4:1), Румыния (2:0)

1/4

 

Хорватия

4-1

Австрия (1:0), Германия (2:1), Польша (1:0)

1/4

2012

Германия

5-2

Португалия (1:0), Нидерланды (2:1), Дания (2:1)

3-е

2020

Италия

7-0

Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0)

 

 

Нидерланды

8-2

Украина (3:2), Австрия (2:0), Сев. Македония (3:0)

 

 

Бельгия

7-1

Россия (3:0), Дания (2:1), Финляндия (2:0)

 

* на турнире.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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