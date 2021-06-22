Нидерланды и Россия вышли в рекордсмены Евро

Сборная Нидерландов, обыграв Северную Македонию со счетом 3:0, отпраздновала шестую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы и, обойдя Испанию, стала единоличным рекордсменом Евро. Причем гол, приведший к разгрому македонцев, оранжевые забили на 58-й минуте. Быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция на ЧЕ-1984, Испания на ЧЕ-2016 и сами нидерландцы на ЧЕ-2000.
Вышла в рекордсмены, правда с приставкой анти, и Россия, которая потерпела 6-е поражение с крупным счетом на Евро. Любопытно, что обошли россияне именно датчан, которым они проиграли в последнем матче группового этапа.
Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро
|
Минута
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
44’
|
Франция
|
16.06.1984
|
ГТ
|
Бельгия
|
5:0
|
48’
|
Испания
|
17.06.2016
|
ГТ
|
Турция
|
3:0
|
54’
|
Нидерланды
|
25.06.2000
|
1/4
|
Югославия
|
6:1
|
58’
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
Финал
|
СССР
|
3:0
|
58’
|
Швеция
|
14.06.2004
|
ГТ
|
Болгария
|
5:0
|
58’
|
Нидерланды
|
21.06.2021
|
ГТ
|
Сев. Македония
|
3:0
|
59’
|
Франция
|
03.07.2016
|
1/4
|
Исландия
|
5:2
|
62’
|
Англия
|
18.06.1996
|
ГТ
|
Голландия
|
4:1
|
63’
|
Германия
|
26.06.2016
|
1/8
|
Словакия
|
3:0
|
64’
|
СССР
|
06.07.1960
|
1/2
|
Чехословакия
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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