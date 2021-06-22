Нидерланды и Россия вышли в рекордсмены Евро

Сборная Нидерландов, обыграв Северную Македонию со счетом 3:0, отпраздновала шестую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы и, обойдя Испанию, стала единоличным рекордсменом Евро. Причем гол, приведший к разгрому македонцев, оранжевые забили на 58-й минуте. Быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция на ЧЕ-1984, Испания на ЧЕ-2016 и сами нидерландцы на ЧЕ-2000.

Вышла в рекордсмены, правда с приставкой анти, и Россия, которая потерпела 6-е поражение с крупным счетом на Евро. Любопытно, что обошли россияне именно датчан, которым они проиграли в последнем матче группового этапа.

Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро