Нидерланды и Россия вышли в рекордсмены Евро

Нидерландцы одержали 6-ю крупную победу, а россияне потерпели 6-е крупное поражение

  • 22.06.2021 12:24
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Нидерланды и Россия вышли в рекордсмены Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов, обыграв Северную Македонию со счетом 3:0, отпраздновала шестую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы и, обойдя Испанию, стала единоличным рекордсменом Евро. Причем гол, приведший к разгрому македонцев, оранжевые забили на 58-й минуте. Быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция на ЧЕ-1984, Испания на ЧЕ-2016 и сами нидерландцы на ЧЕ-2000.

Вышла в рекордсмены, правда с приставкой анти, и Россия, которая потерпела 6-е поражение с крупным счетом на Евро. Любопытно, что обошли россияне именно датчан, которым они проиграли в последнем матче группового этапа.

Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро

Минута

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

44’

Франция

16.06.1984

ГТ

Бельгия

5:0

48’

Испания

17.06.2016

ГТ

Турция

3:0

54’

Нидерланды

25.06.2000

1/4

Югославия

6:1

58’

ФРГ

18.06.1972

Финал

СССР

3:0

58’

Швеция

14.06.2004

ГТ

Болгария

5:0

58’

Нидерланды

21.06.2021

ГТ

Сев. Македония

3:0

59’

Франция

03.07.2016

1/4

Исландия

5:2

62’

Англия

18.06.1996

ГТ

Голландия

4:1

63’

Германия

26.06.2016

1/8

Словакия

3:0

64’

СССР

06.07.1960

1/2

Чехословакия

3:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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