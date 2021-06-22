Решающий матч Украина - Австрия показали на самом большом экране Европы

Более 5 тысяч болельщиков собрались на Спортивной площади в Киеве, чтобы поддержать сборную Украины в групповом этапе Евро-2020 против сборной Австрии.

Бесплатная трансляция футбольного поединка состоялась на экране ТРЦ Gulliver размером около 4000 квадратных метров. Это самый большой светодиодный экран Европы.

Футбольных фанатов также развлекали игровыми зонами, подарками и вкусной уличной едой. Событие стало возможным благодаря официальному партнеру национальной сборной бренда Parimatch и ТРЦ Gulliver.

В течение всего матча украинцы очень бодро поддерживали сборную. Казалось, болельщики хотят, чтобы их услышали в Бухаресте. Киевляне почувствовали атмосферу матча - пели гимн, эмоционально реагировали на каждый момент и до последнего верили в победу.

Подобный матчдей не впервые происходит в рамках Евро 2020. На прошлой неделе болельщики имели возможность поддержать сборную Украины в матче против Нидерландов на главном стадионе страны НСК "Олимпийский". На этот раз при поддержке городского власти и Дворца Спорта, удалось собрать фанов под открытым небом.

Несмотря на то, что Украина потерпела поражение в матче против сборной Австрии, сборная сохранила шансы на проход в 1/8 финала. Теперь все зависит от команд, которые еще сыграют заключительные матчи в своих группах.