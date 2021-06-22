ТаТоТаке. Сборная Украины не могла сыграть иначе

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  • 22.06.2021 09:52
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ТаТоТаке. Сборная Украины не могла сыграть иначе
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти бриллиант в куче дерьма после матча Украины и Австрии. И с треском проваливаются. Мы увидели полный позор. Пробуем аргументировано объяснить - почему именно так?

Кроме того в выпуске - инсайды про Ярмоленко и Яремчука, анализ гимна Украины на Евро, трансферные саги Зари, главный неудачник первой лиги. Поехали!

0.00 Анонс
1.54 Сенькив пьет коньяк
2.52 Вот что нас сломало
5.16 Австрия дрожала перед Украиной
6.14 Это не спорт!
10.15 Австрия - одна из лучших на Евро
11.40 При чем тут Тоттенхэм?
12.34 Украина очень плохо это делает
13.18 Цифры, которые заставляют плакать
14.37 Логично, что мы пропустили после углового
15.36 Цифра, которая заставляет рыдать
17.16 Туалетную бумагу не забыли
18.18 А мы не могли иначе
22.22 Все игроки Украины - бобры матча
23.14 О прогрессе сборной Украины
24.02 Замен и усиления не было
25.10 Разносим Шевченко. Потому что это позор!
27.57 В отставку!
28.49 Кто из наших поедет в топ-лигу?
29.41 Ярмоленко не хочет играть за Вест Хэм
30.11 Инсайд про Яремчука
30.53 Со Швецией будет ужас
32.35 А с Францией или Испанией?
34.02 Кто звонил Сенькиву?
34.48 Спиваковский - жесткий судья
35.55 Трансферные потуги Зари. Помогут?
37.43 Кочергин и Венеция
38.33 Почему Оболонь никак не выйдет в УПЛ
42.42 Что не так с гимном Украины на Евро?
44.51 Ставка от Сенькива
45.29 Прощание
46.07 Бекстейд
 

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Источник — ТаТоТаке

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