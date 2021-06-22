ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Зари перешел в клуб АПЛ

Бывший нападающий луганской «Зари» Эммануэль Бонавентуре Деннис перешел в английский «Уотфорд».

Сумма трансфера не разглашается. 23-летний футболист принадлежал бельгийскому «Брюгге», а прошлый сезон он завершал в немецком «Кельне», где играл на правах аренды.

В общей сложности в сезоне-2020/21 нигериец отличился 2 голами и 4 результативными передачами в 23 поединках на клубном уровне.

«Уотфорд» по итогам минувшей кампании занял второе место в Чемпионшипе и добыл путевку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

Напомним, летом 2017 года «Заря» продала Бонавентуре в «Брюгге» за 1,5 млн евро.