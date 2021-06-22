ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Зари перешел в клуб АПЛ

Эммануэль Бонавентуре Деннис стал футболистом «Уотфорда»

  • 22.06.2021 10:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Зари перешел в клуб АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Бонавентуре Деннис

Бывший нападающий луганской «Зари» Эммануэль Бонавентуре Деннис перешел в английский «Уотфорд».

Сумма трансфера не разглашается. 23-летний футболист принадлежал бельгийскому «Брюгге», а прошлый сезон он завершал в немецком «Кельне», где играл на правах аренды.

В общей сложности в сезоне-2020/21 нигериец отличился 2 голами и 4 результативными передачами в 23 поединках на клубном уровне.

«Уотфорд» по итогам минувшей кампании занял второе место в Чемпионшипе и добыл путевку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

Напомним, летом 2017 года «Заря» продала Бонавентуре в «Брюгге» за 1,5 млн евро.

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Источник — ФК Уотфорд

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