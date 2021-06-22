Источник: Верес вскоре может подписать Кичака

«Верес» намерен усилить вратарскую позицию Артемом Кичаком.
Последним клубом 32-летнего футболиста был «Олимпик».
В сезоне 2020/21 Кичак сыграл 17 матчей за донецкий клуб. Ранее вратарь выступал в «Динамо-2», «Волыни» и венгерском МТК.
Напомним, «Верес» досрочно выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ.
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Источник — Footboom
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