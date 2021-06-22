Стекеленбург обошел Шилтона

Самый старший вратарь на Евро-2020 нидерландец Мартен Стекеленбург матч против Северной Македонии провел в 38 лет 272 дня. Тем самым он вышел на вторую строчку в списке «аксакалов»-голкиперов финальных турниров чемпионатов Европы, обойдя Питера Шилтона. В более «преклонном» возрасте выступал на Евро только 40-летний страж ворот сборной Венгрии Габор Кирай.

Самые возрастные вратари финальных турниров чемпионатов Европы