Стекеленбург обошел Шилтона

Самый старший вратарь на Евро-2020 нидерландец Мартен Стекеленбург матч против Северной Македонии провел в 38 лет 272 дня. Тем самым он вышел на вторую строчку в списке «аксакалов»-голкиперов финальных турниров чемпионатов Европы, обойдя Питера Шилтона. В более «преклонном» возрасте выступал на Евро только 40-летний страж ворот сборной Венгрии Габор Кирай.
Самые возрастные вратари финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
40 лет 86 дней
|
Габор КИРАЙ
|
Венгрия
|
26.06.2016
|
Бельгия
|
0:4
|
38 лет 272 дня
|
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ
|
Нидерланды
|
21.06.2021
|
Сев. Македония
|
3:0
|
38 лет 271 день
|
Питер ШИЛТОН
|
Англия
|
15.06.1988
|
Нидерланды
|
1:3
|
38 лет 232 дня
|
Йенс ЛЕМАНН
|
Германия
|
29.06.2008
|
Испания
|
0:1
|
38 лет 157 дней
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
02.07.2016
|
Германия
|
1:1
|
38 лет 114 дней
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
21.06.1980
|
Чехословакия
|
1:1
|
38 лет 13 дней
|
Костас ХАЛКИАС
|
Греция
|
12.06.2012
|
Чехия
|
1:2
|
37 лет 236 дней
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
21.06.2008
|
Россия
|
1:3
|
37 лет 159 дней
|
Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР
|
Швейцария
|
15.06.2008
|
Португалия
|
2:0
|
37 лет 156 дней
|
Антониос НИКОПОЛИДИС
|
Греция
|
18.06.2008
|
Испания
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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