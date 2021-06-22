Стекеленбург обошел Шилтона

Нидерландец стал самым старшим вратарем в истории Евро после венгра Кирая

  • 22.06.2021 03:29
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Стекеленбург обошел Шилтона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Самый старший вратарь на Евро-2020 нидерландец Мартен Стекеленбург матч против Северной Македонии провел в 38 лет 272 дня. Тем самым он вышел на вторую строчку в списке «аксакалов»-голкиперов финальных турниров чемпионатов Европы, обойдя Питера Шилтона. В более «преклонном» возрасте выступал на Евро только 40-летний страж ворот сборной Венгрии Габор Кирай.

Самые возрастные вратари финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

40 лет 86 дней

Габор КИРАЙ

Венгрия

26.06.2016

Бельгия

0:4

38 лет 272 дня

Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ

Нидерланды

21.06.2021

Сев. Македония

3:0

38 лет 271 день

Питер ШИЛТОН

Англия

15.06.1988

Нидерланды

1:3

38 лет 232 дня

Йенс ЛЕМАНН

Германия

29.06.2008

Испания

0:1

38 лет 157 дней

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

02.07.2016

Германия

1:1

38 лет 114 дней

Дино ДЗОФФ

Италия

21.06.1980

Чехословакия

1:1

38 лет 13 дней

Костас ХАЛКИАС

Греция

12.06.2012

Чехия

1:2

37 лет 236 дней

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

21.06.2008

Россия

1:3

37 лет 159 дней

Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР

Швейцария

15.06.2008

Португалия

2:0

37 лет 156 дней

Антониос НИКОПОЛИДИС

Греция

18.06.2008

Испания

1:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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