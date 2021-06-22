Джюнейт Чакыр стал сорекордсменом Евро

Турецкий арбитр провел 8-й матч в финальных турнирах ЧЕ

  • 22.06.2021 02:44
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Джюнейт Чакыр стал сорекордсменом Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Арбитр встречи Украина - Австрия Джюнейт Чакыр провел 8-й матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым 44-летний турецкий арбитр повторил рекорд Евро, принадлежащий шведу Андерсу Фриску. По три поединка Чакыр обслуживал на ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012, два - на ЧЕ-2020. В общей сложности Джюнейт наградил нарушителей дисциплины 31 «горчичником» и одной красной карточкой, а также назначил один пенальти.

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Матчи

Арбитр

Страна

ЧЕ

8

Андерс ФРИСК

Швеция

1996 (1), 2000 (3), 2004 (4)

 

Джюнейт ЧАКЫР

Турция

2012 (3), 2026 (3), 2020 (2)

7

Никола РИЦЦОЛИ

Италия

2012 (3), 2016 (4)

 

Дамир СКОМИНА

Словения

2012 (3), 2016 (4)

6

Пьерлуиджи КОЛЛИНА

Италия

2000 (3), 2004 (3)

 

Маркус МЕРК

Германия

2000 (3), 2004 (3)

 

Любош МИХЕЛ

Словакия

2004 (3), 2008 (3)

 

Бьерн КЕЙПЕРС

Нидерланды

2012 (2), 2016 (3), 2020 (1)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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