Джюнейт Чакыр стал сорекордсменом Евро

Арбитр встречи Украина - Австрия Джюнейт Чакыр провел 8-й матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым 44-летний турецкий арбитр повторил рекорд Евро, принадлежащий шведу Андерсу Фриску. По три поединка Чакыр обслуживал на ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012, два - на ЧЕ-2020. В общей сложности Джюнейт наградил нарушителей дисциплины 31 «горчичником» и одной красной карточкой, а также назначил один пенальти.
Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ
|
Матчи
|
Арбитр
|
Страна
|
ЧЕ
|
8
|
Андерс ФРИСК
|
Швеция
|
1996 (1), 2000 (3), 2004 (4)
|
|
Джюнейт ЧАКЫР
|
Турция
|
2012 (3), 2026 (3), 2020 (2)
|
7
|
Никола РИЦЦОЛИ
|
Италия
|
2012 (3), 2016 (4)
|
|
Дамир СКОМИНА
|
Словения
|
2012 (3), 2016 (4)
|
6
|
Пьерлуиджи КОЛЛИНА
|
Италия
|
2000 (3), 2004 (3)
|
|
Маркус МЕРК
|
Германия
|
2000 (3), 2004 (3)
|
|
Любош МИХЕЛ
|
Словакия
|
2004 (3), 2008 (3)
|
|
Бьерн КЕЙПЕРС
|
Нидерланды
|
2012 (2), 2016 (3), 2020 (1)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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