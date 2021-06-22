Джюнейт Чакыр стал сорекордсменом Евро

Арбитр встречи Украина - Австрия Джюнейт Чакыр провел 8-й матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Тем самым 44-летний турецкий арбитр повторил рекорд Евро, принадлежащий шведу Андерсу Фриску. По три поединка Чакыр обслуживал на ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012, два - на ЧЕ-2020. В общей сложности Джюнейт наградил нарушителей дисциплины 31 «горчичником» и одной красной карточкой, а также назначил один пенальти.

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ