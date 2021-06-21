Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче первого круга украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Паулы Бадосы из Испании (№33 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Время начала матча – 12:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хэрриет Дарт (№141 WTA) или Елены Рыбакиной (№21 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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