Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 22 июня

22 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона. Из-за того, что в понедельник старт пришлось отложить, будет сыграно очень много поединков, в том числе и с участием украинских теннисистов.

Во вторник на травяные корты выйдут пять представителей Украины.

Уимблдон. Первый круг квалификации

Корт №16 второй запуск (14:30*)

Илья Марченко (№153 ATP) – Лоренцо Джустино (№228 ATP, Италия)

Корт №8, четвертый запуск (17:30*)

Сергей Стаховский (№239 ATP) – Го Соеда (№177 ATP, Япония)

Корт №16, пятый запуск (19:00*)

Леся Цуренко (№164 WTA) - Габриэла Талабэ (№207 WTA, Румыния)

Корт №8, пятый запуск (19:00*)

Дарья Снигур (№204 WTA) – Беатрис Хаддад-Майя (№188 WTA, Бразилия)

Корт №15, шестой запуск (20:30*)

Ангелина Калинина (№125 WTA) [14] – Георгина Гарсия-Перес (№180 WTA, Испания)

*время ориентировочное

РАСПИСАНИЕ ДНЯ