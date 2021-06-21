Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 22 июня

22 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона. Из-за того, что в понедельник старт пришлось отложить, будет сыграно очень много поединков, в том числе и с участием украинских теннисистов.
Во вторник на травяные корты выйдут пять представителей Украины.
Уимблдон. Первый круг квалификации
Корт №16 второй запуск (14:30*)
Илья Марченко (№153 ATP) – Лоренцо Джустино (№228 ATP, Италия)
Корт №8, четвертый запуск (17:30*)
Сергей Стаховский (№239 ATP) – Го Соеда (№177 ATP, Япония)
Корт №16, пятый запуск (19:00*)
Леся Цуренко (№164 WTA) - Габриэла Талабэ (№207 WTA, Румыния)
Корт №8, пятый запуск (19:00*)
Дарья Снигур (№204 WTA) – Беатрис Хаддад-Майя (№188 WTA, Бразилия)
Корт №15, шестой запуск (20:30*)
Ангелина Калинина (№125 WTA) [14] – Георгина Гарсия-Перес (№180 WTA, Испания)
*время ориентировочное
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.