Илья ЗАБАРНЫЙ: «Была нервозность. Многое не получалось»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):
«Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны.
Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.
Будем следить за другими командами – шансы выйти в плей-офф еще есть. Будем верить.
Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дырка. Игрок передо мной выскочил и успел ударить».
Источник — Трибуна
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В первом тайме вообще возник вопрос что происходит и где с какой подворотни вы их набрали.Игроки топ чемпионатов не могут отдать ПАС !
А ты спрашиваешь что не так.
В первом тайме вообще возник вопрос что происходит и где с какой подворотни вы их набрали.Игроки топ чемпионатов не могут отдать ПАС !
А ты спрашиваешь что не так.
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