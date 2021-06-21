Илья ЗАБАРНЫЙ: «Была нервозность. Многое не получалось»

Защитник сборной Украины – о поражении от Австрии

  • 21.06.2021 22:54
  • 1577 просмотров
  • 13 комментариев
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Была нервозность. Многое не получалось»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

«Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны.

Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.

Будем следить за другими командами – шансы выйти в плей-офф еще есть. Будем верить.

Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дырка. Игрок передо мной выскочил и успел ударить».

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 21.06.2021 23:27
    0
    UKRAINE FAN, 21.06.2021 23:02
    А что не так? Они играют как умеют . А то что вы наслушавшись експертов решили что Украина выиграет Евро это ваши проблемы.
    Футбол это не только спорт и игра а это по факту их работа ещё.Опустим экспертов и остальных ,но если у них резко перестали работать мозги и не могут попасть по мячу или отдать передачу то тут дело не в экспертах.Проигрывать можно по разному это футбол.Но когда статистика показывает жесть и кошмар и что играют сборные а наши реально по круглому мячу попасть не могут или пас отдать возникает вопрос в их профпригодности и понимания где они находяться. А вот это нервозность и т.д это говорят пацаны в 16 когда первый раз на поле выходят за основу.
    В первом тайме вообще возник вопрос что происходит и где с какой подворотни вы их набрали.Игроки топ чемпионатов не могут отдать ПАС !
    А ты спрашиваешь что не так.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 23:21
    0
    UKRAINE FAN, 21.06.2021 23:02
    А что не так? Они играют как умеют . А то что вы наслушавшись експертов решили что Украина выиграет Евро это ваши проблемы.
    Наши легионеры играют вполне себе неплохо. В сборной всё это куда-то девается.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 23:17
    0
    А зачем плей оф если больше 3 пасов сделать не получается? Посмотрите по тв на мастеров как и мы
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    Face Control
    online
      Face Control, 21.06.2021 23:11
    -2
    «Топ» игрок б.
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    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 23:08
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Спасибо тебе лев матча 👍
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    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 21.06.2021 23:07
    -3
    Советую посмотреть матч Финляндия - Бельгия и понять какое же вы донное дно !
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    mk1308
    online
      mk1308, 21.06.2021 23:03
    +1
    Стыдно - вот и все
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.06.2021 23:02
    +2
    BekXan, 21.06.2021 22:56
    Читаю комменты игроков ,тренера и такое впечатления как будто дети говорят.Не получилось ну не вышло нервозность и т.д.И это люди которіе играют в топ командах Европы.Вы прикалываетесь над болельщиками?Взрослые мужики несут ересь !
    А что не так? Они играют как умеют . А то что вы наслушавшись експертов решили что Украина выиграет Евро это ваши проблемы.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 23:02
    +2
    Петр Яновский, 21.06.2021 23:00
    Так это дите и есть. В основе сборной в 18 лет. Даже Мальдини основным стал позже.
    Народ себя не помнит....
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 21.06.2021 23:02
    0
    Что значит, дыра образавалась? Просто взяла и образовалась? А ты что? "О, пацаны, тут дыра образаволась."
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 23:00
    +6
    BekXan, 21.06.2021 22:56
    Читаю комменты игроков ,тренера и такое впечатления как будто дети говорят.Не получилось ну не вышло нервозность и т.д.И это люди которіе играют в топ командах Европы.Вы прикалываетесь над болельщиками?Взрослые мужики несут ересь !
    Так это дите и есть. В основе сборной в 18 лет. Даже Мальдини основным стал позже.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 23:00
    +4
    Попейте валерьянки
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.06.2021 22:56
    +7
    Читаю комменты игроков ,тренера и такое впечатления как будто дети говорят.Не получилось ну не вышло нервозность и т.д.И это люди которіе играют в топ командах Европы.Вы прикалываетесь над болельщиками?Взрослые мужики несут ересь !
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.06.2021 22:56
    +7
    Читаю комменты игроков ,тренера и такое впечатления как будто дети говорят.Не получилось ну не вышло нервозность и т.д.И это люди которіе играют в топ командах Европы.Вы прикалываетесь над болельщиками?Взрослые мужики несут ересь !
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 23:00
    +6
    BekXan, 21.06.2021 22:56
    Читаю комменты игроков ,тренера и такое впечатления как будто дети говорят.Не получилось ну не вышло нервозность и т.д.И это люди которіе играют в топ командах Европы.Вы прикалываетесь над болельщиками?Взрослые мужики несут ересь !
    Так это дите и есть. В основе сборной в 18 лет. Даже Мальдини основным стал позже.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 23:00
    +4
    Попейте валерьянки
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.06.2021 23:02
    +2
    BekXan, 21.06.2021 22:56
    Читаю комменты игроков ,тренера и такое впечатления как будто дети говорят.Не получилось ну не вышло нервозность и т.д.И это люди которіе играют в топ командах Европы.Вы прикалываетесь над болельщиками?Взрослые мужики несут ересь !
    А что не так? Они играют как умеют . А то что вы наслушавшись експертов решили что Украина выиграет Евро это ваши проблемы.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 23:02
    +2
    Петр Яновский, 21.06.2021 23:00
    Так это дите и есть. В основе сборной в 18 лет. Даже Мальдини основным стал позже.
    Народ себя не помнит....
    Ссылка
    mk1308
    online
      mk1308, 21.06.2021 23:03
    +1
    Стыдно - вот и все
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.06.2021 23:27
    0
    UKRAINE FAN, 21.06.2021 23:02
    А что не так? Они играют как умеют . А то что вы наслушавшись експертов решили что Украина выиграет Евро это ваши проблемы.
    Футбол это не только спорт и игра а это по факту их работа ещё.Опустим экспертов и остальных ,но если у них резко перестали работать мозги и не могут попасть по мячу или отдать передачу то тут дело не в экспертах.Проигрывать можно по разному это футбол.Но когда статистика показывает жесть и кошмар и что играют сборные а наши реально по круглому мячу попасть не могут или пас отдать возникает вопрос в их профпригодности и понимания где они находяться. А вот это нервозность и т.д это говорят пацаны в 16 когда первый раз на поле выходят за основу.
    В первом тайме вообще возник вопрос что происходит и где с какой подворотни вы их набрали.Игроки топ чемпионатов не могут отдать ПАС !
    А ты спрашиваешь что не так.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 23:21
    0
    UKRAINE FAN, 21.06.2021 23:02
    А что не так? Они играют как умеют . А то что вы наслушавшись експертов решили что Украина выиграет Евро это ваши проблемы.
    Наши легионеры играют вполне себе неплохо. В сборной всё это куда-то девается.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 23:17
    0
    А зачем плей оф если больше 3 пасов сделать не получается? Посмотрите по тв на мастеров как и мы
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 21.06.2021 23:02
    0
    Что значит, дыра образавалась? Просто взяла и образовалась? А ты что? "О, пацаны, тут дыра образаволась."
    Ссылка
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