Илья ЗАБАРНЫЙ: «Была нервозность. Многое не получалось»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

«Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны.

Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.

Будем следить за другими командами – шансы выйти в плей-офф еще есть. Будем верить.

Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дырка. Игрок передо мной выскочил и успел ударить».