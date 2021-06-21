ФОДА: «У Украины качественные футболисты. Но мы могли забить больше»

Главный тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Украиной

  • 21.06.2021 22:51
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ФОДА: «У Украины качественные футболисты. Но мы могли забить больше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче 3-го тура Евро-2020:

«Эмоции, конечно, зашкаливают. Мы стремились переписать историю, и нашей целью был выход в плей-офф. Сегодня мы были настроены на победу, о ничьей не думали. Хочу поздравить свою команду, она очень хорошо играла на протяжении всего матча и оставили на поле все свои силы.

Мы знали, что в составе сборной Украины качественные футболисты. Наш соперник играл очень компактно, но мы знали, что если будем контролировать мяч, то сможем склонить чашу весов в свою пользу. Считаю, что мы абсолютно заслуженно победили, показав свой высокий уровень.

Могли забить больше – у нас для этого были возможности, но мы не очень хорошо завершали свои контратаки. Эта победа для всех и, прежде всего, для тех наших болельщиков, которые приехали сюда поддержать нашу команду. Сегодня будет праздновать, а уже с завтрашнего дня начнем готовиться к матчу 1/8 финала с Италией. У меня в голове уже есть план, как нужно играть против этой команды.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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