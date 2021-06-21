Северная Македония – Нидерланды. Стартовые составы команд

Сегодня, 21 июня, состоится поединок 3 тура группы С, в котором сразятся сборные Северной Македонии и Нидерландов.
Турнирные задачи у обеих команд уже решены. Нидерланды досрочно стали первыми. Македонцы не поднимутся выше последнего места.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Велковски, Муслиу, Тричковски, Барди, Адеми, Элмас, Алиоски, Пандев, Трайковски.
Нидерланды: Стекеленбург – де Врей, де Лигт, Блинд, Думфрис, Ф. де Йонг, Гравенберх, ван Анхолт, Вейналдум, Депай, Мален.
Матч Евро-2020 пройдет в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Кройфф Арена», начало в 19:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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