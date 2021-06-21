Решающая битва. Стартовый состав Украины на матч с Австрией

Цыганков снова остался в запасе

  • 21.06.2021 17:35
  • 13815 просмотров
  • 48 комментариев
Решающая битва. Стартовый состав Украины на матч с Австрией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 19:00 начнется матч группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия. Команде Андрея Шевченко достаточно ничьей, чтобы занять 2-е место и оформить выход в 1/8 финала.

В этом случае в плей-офф Украина сыграет против Италии.

Наставник перед матчем не мог рассчитывать на Дениса Попова и Александра Зубкова, у которых повреждения.

Отметим возвращение в основу хавбека Сергея Сидорчука. Он заменил Тараса Степаненко.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Тымчик, Кривцов, Степаненко, Макаренко, Судаков, Цыганков, Марлос, Беседин, Довбик

Австрия: Бахманн, Ляймер, Драгович, Ляйнер, Алаба, Шлагер, Хинтереггер, Забитцер, Баумгартнер, Гриллиш, Арнаутович

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Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 21.06.2021 18:58
    0
    Крот, 21.06.2021 18:46
    Ну да, Сидор играет как Михайличенко тренерует, вечно потерянный взгляд и непонимание ситуации. Степаненко намного увереннее играет
    Ты не взгляд смотри , а статистические показатели в матчах
    Играть должны лучшие на данный момент , а не те , кто когда то был
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 21.06.2021 18:52
    -1
    Крот, 21.06.2021 18:46
    Ну да, Сидор играет как Михайличенко тренерует, вечно потерянный взгляд и непонимание ситуации. Степаненко намного увереннее играет
    От тільки на Євро Сидор з Нідерландами відіграв впевненіше та корисніше, ніж Степаненко з македонцями
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 21.06.2021 18:46
    -1
    FunnyCat__, 21.06.2021 18:30
    По Нику уже все понятно
    Ну да, Сидор играет как Михайличенко тренерует, вечно потерянный взгляд и непонимание ситуации. Степаненко намного увереннее играет
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.06.2021 18:43
    0
    Единственное обидно, что Степа и Цыганков подошли к Евро не в лучших кондициях. Так бы они были в старте во всех матчах
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 18:42
    0
    firstromario, 21.06.2021 18:39
    блін, дивлюсь на цей склад і вроді ОК, але ніяк не зрозумію нашо Судакова брали. та навіть якщо він найкращий молодий гравець, ХТО ризикне його випустити?!
    Это курс молодого бойца. А их не ставят в наряды и караул. Со стороны наблюдают и учатся.)
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 21.06.2021 18:42
    0
    Доброгорский Юрий, 21.06.2021 18:10
    Тот который выиграл Чемп, Кубок и Суперкубок...
    Ага, только от него толку в отборе 0, а атаку норм не поддержит, разве что ударить может мимо ворот если не рикошет конечно
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 21.06.2021 18:39
    -1
    блін, дивлюсь на цей склад і вроді ОК, але ніяк не зрозумію нашо Судакова брали. та навіть якщо він найкращий молодий гравець, ХТО ризикне його випустити?!
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 18:37
    0
    Застрял лифт блд... Это какая примета? Правда вернули на старт, и вторая попытка удалась. Через 2 часа узнаю.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 21.06.2021 18:31
    -1
    Бревняга Беседин, 21.06.2021 17:54
    Сидорчук полено ,можно ещё было Беседина выпустить тогда
    Можно было бы тебя об штору вытереть
    Было бы больше пользы
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 21.06.2021 18:31
    -1
    Vladislav Pohily, 21.06.2021 18:01
    Поменять то можно любого, только насколько эти замены усилят нас, вот в чем вопрос.Из равноценных замен вижу только Циганкова на Ярмолу.
    Так тут же мова про заміну не зі старту, а коли ті годину набігаються і почнуть від втоми помилятися
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 21.06.2021 18:30
    -1
    Крот, 21.06.2021 18:07
    Блять какой сидорчук
    По Нику уже все понятно
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 21.06.2021 18:27
    -2
    Все сильнейшие в составе
    Разве что Зубкова нету
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 21.06.2021 18:27
    0
    Доброгорский Юрий, 21.06.2021 18:26
    Ніяк... Особиті зустрічі...
    Я щось про різницю голів подумав
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 18:26
    +2
    micha(ZAKARPATTJA), 21.06.2021 18:24
    А може Македонія розгромить Нідерланди, а наші австрію, і ми вийдем з першого місця))) мечты, мечты)
    Ніяк... Особиті зустрічі...
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 21.06.2021 18:24
    -1
    А може Македонія розгромить Нідерланди, а наші австрію, і ми вийдем з першого місця))) мечты, мечты)
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 21.06.2021 18:22
    -6
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:40
    А чего без Степана?? З міцними Австрійцями він би не завадив
    Потому что с македонцами - он худший в составе из вышедших в основе
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 21.06.2021 18:18
    +1
    Крот, 21.06.2021 18:07
    Блять какой сидорчук
    +100
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 21.06.2021 18:18
    -4
    Крот, 21.06.2021 18:07
    Блять какой сидорчук
    Если учесть, как сыграл прошлую игру Степаненко, то лучше пусть Сидорчук будет
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 21.06.2021 18:18
    +2
    Жалко конечно что Зубков пропускает опять. С ним игра Украины в последнее время была веселее, быстрее и техничнее
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 21.06.2021 18:16
    +5
    ну что господа, состав у нас боевой, настрой хороший, давайте поддержим нашу сборную Пожелаем нашей сборной победы и удачи в сегодняшнем матче, всем хорошего футбольного вечера! Слава Украине!
    Ссылка
    Alexander S
    online
      Alexander S, 21.06.2021 18:10
    +12
    Украинцы!!! Удачи вам!!
    Привет из Беларуси!!
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 21.06.2021 18:00
    +10
    Самый оптимальный состав на данный момент...гуд лак нашим хлопцам✌️
    Ссылка
    Квентин Шафасин
    online
      Квентин Шафасин, 21.06.2021 17:51
    +10
    НУ С БОГОМ МУЖИКИ СМОТРИМ И БОЛЕЕМ ВСЕМ СЕРЦЕМ !
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.06.2021 17:49
    +10
    Лавка у нас конечно короткая. Смотришь на запасных и понимаешь, что кроме Циганкова по сути некем усиливать игру.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 21.06.2021 17:46
    +8
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:40
    А чего без Степана?? З міцними Австрійцями він би не завадив
    так то був би вже 12-й гравець
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 18:00
    +7
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:57
    Авжеж, але тоді вся команда просіла
    Але в першу чергу там просів центр.
    Я нічого не маю проти Степаненко але він нещодавно після травми. Його фізичні кондиції не в кращому стані.
    Впевненний Шева не ворог собі.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 21.06.2021 17:47
    +7
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:40
    А чего без Степана?? З міцними Австрійцями він би не завадив
    Та Зина же опять в основе,он же только отбирает и обрезается,так,что у нас сегодня опять полтора опорника
    Ссылка
    skeijp
    online
      skeijp, 21.06.2021 18:01
    +6
    Ну що хлопаки, чекаємо від ВАС гарної ГРИ!!!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.06.2021 17:50
    +6
    Найоптимальніший склад, вперед до перемоги!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 21.06.2021 18:16
    +5
    ну что господа, состав у нас боевой, настрой хороший, давайте поддержим нашу сборную Пожелаем нашей сборной победы и удачи в сегодняшнем матче, всем хорошего футбольного вечера! Слава Украине!
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
    online
      Lobanovskiy_V, 21.06.2021 17:47
    +4
    А может стоило уже посадить Малиновсого хоть на первый тайм...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 17:52
    +3
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:50
    Степаненко досить непогано виглядав, принаймні у першому таймі
    Так, але матч складається з 2-ох таймів... Та й грали не проти топа...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 21.06.2021 17:50
    +3
    Доброгорский Юрий, 21.06.2021 17:48
    З "міцними" македонцями він вже показав свою готовність...
    Степаненко досить непогано виглядав, принаймні у першому таймі
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 17:48
    +3
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:40
    А чего без Степана?? З міцними Австрійцями він би не завадив
    З "міцними" македонцями він вже показав свою готовність...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 18:26
    +2
    micha(ZAKARPATTJA), 21.06.2021 18:24
    А може Македонія розгромить Нідерланди, а наші австрію, і ми вийдем з першого місця))) мечты, мечты)
    Ніяк... Особиті зустрічі...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 21.06.2021 18:18
    +2
    Жалко конечно что Зубков пропускает опять. С ним игра Украины в последнее время была веселее, быстрее и техничнее
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 18:10
    +2
    Крот, 21.06.2021 18:07
    Блять какой сидорчук
    Тот который выиграл Чемп, Кубок и Суперкубок...
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 21.06.2021 17:57
    +2
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:40
    А чего без Степана?? З міцними Австрійцями він би не завадив
    Типа он в тонусе!!!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.06.2021 17:57
    +2
    Тарас Чубак, 21.06.2021 17:53
    Сидорчук хороший гравець, але для єдиного опорника він не такий інтенсивний і цупкий, може лише вони будуть у парі з Шапаренко, а Зіна попереду
    Так і буде.)
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 21.06.2021 17:57
    +2
    Доброгорский Юрий, 21.06.2021 17:52
    Так, але матч складається з 2-ох таймів... Та й грали не проти топа...
    Авжеж, але тоді вся команда просіла
    Ссылка
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