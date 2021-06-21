Решающая битва. Стартовый состав Украины на матч с Австрией

Сегодня в 19:00 начнется матч группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия. Команде Андрея Шевченко достаточно ничьей, чтобы занять 2-е место и оформить выход в 1/8 финала.
В этом случае в плей-офф Украина сыграет против Италии.
Наставник перед матчем не мог рассчитывать на Дениса Попова и Александра Зубкова, у которых повреждения.
Отметим возвращение в основу хавбека Сергея Сидорчука. Он заменил Тараса Степаненко.
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук
В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Тымчик, Кривцов, Степаненко, Макаренко, Судаков, Цыганков, Марлос, Беседин, Довбик
Австрия: Бахманн, Ляймер, Драгович, Ляйнер, Алаба, Шлагер, Хинтереггер, Забитцер, Баумгартнер, Гриллиш, Арнаутович
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Играть должны лучшие на данный момент , а не те , кто когда то был
Было бы больше пользы
Разве что Зубкова нету
Привет из Беларуси!!
Я нічого не маю проти Степаненко але він нещодавно після травми. Його фізичні кондиції не в кращому стані.
Впевненний Шева не ворог собі.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.