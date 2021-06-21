Решающая битва. Стартовый состав Украины на матч с Австрией

Сегодня в 19:00 начнется матч группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия. Команде Андрея Шевченко достаточно ничьей, чтобы занять 2-е место и оформить выход в 1/8 финала.

В этом случае в плей-офф Украина сыграет против Италии.

Наставник перед матчем не мог рассчитывать на Дениса Попова и Александра Зубкова, у которых повреждения.

Отметим возвращение в основу хавбека Сергея Сидорчука. Он заменил Тараса Степаненко.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Тымчик, Кривцов, Степаненко, Макаренко, Судаков, Цыганков, Марлос, Беседин, Довбик

Австрия: Бахманн, Ляймер, Драгович, Ляйнер, Алаба, Шлагер, Хинтереггер, Забитцер, Баумгартнер, Гриллиш, Арнаутович