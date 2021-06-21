Хорватия – Шотландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Хорватия – Шотландия.

«В рамках группы D сборная Хорватии уступила Англии (0:1) и сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландия проиграла Чехии (0:2) и сыграла вничью 0:0 с Англией.

Пять раз встречались между собой Хорватия и Шотландия. В этих поединках были зафиксированы две победы шотландцев и три ничьих. Хорваты еще ни разу не обыгрывали Шотландию. После трех ничьих (1:1, 0:0, 1:1), в 2013-м году в рамках отбора чемпионата мира-2014 Шотландия дважды обыграла Хорватию (1:0, 2:0). И вот хорваты и шотландцы снова сыграют.

Хорватия в первых двух турах, по моему мнению, показывает не очень хороший футбол. Шотландия, наоборот, в первых играх показала хороший футбол. В матче с чехами шотландцам не повезло немножко, а в игре с Англией они показали очень хороший футбол и добыли одно очко. Это будет очень тяжелая игра для хорватов. Победа нужна и тем, и тем. Я ожидаю от этого поединка открытый футбол и победу Хорватии», - сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Шотландия состоится 22-го июня. Начало встречи в 22:00.