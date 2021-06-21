Чехия – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Евро

  • 21.06.2021 17:21
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Чехия – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Чехия – Англия.

«На этом чемпионате Европы Чехия победила Шотландию (2:0) и сыграла вничью с Хорватией (1:1). Форвард сборной Чехии Патрик Шик записал в свой актив уже три гола. Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) и сыграла вничью 0:0 с Шотландией.

Десять раз встречались между собой Чехия и Шотландия. В этих поединках были зафиксированы 5 побед чехов, 4 виктории шотландцев и одна ничья. В первых турах Чехия показала, что у нее очень крепкая сборная. Я думаю, в игре с Англией чехи снова себя проявят с лучшей стороны. У Англии также хорошая сборная, но она еще не показала своего максимума. Думаю, здесь будет ничейная игра, потому что обе сборные не будут особо рисковать, так как их устраивает ничья.

Я поставлю на ничейный результат», - сказал Бартулович.

Матч Чехия – Англия состоится 22-го июня. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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