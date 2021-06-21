Владислав КОЧЕРГИН: «Нет обиды на Шевченко, что не вызвали на Евро»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин не обижен на наставника сборной Украины Андрея Шевченко за то, что тот не вызывал на Евро ни его, ни вообще никого из состава команды Виктора Скрипника.

– Никакой обиды нет.

– Как вам вообще выступление сборной Украины на Евро?

– Молодцы, на втором месте. Сегодня важный матч у них. Будем болеть, чтобы они вышли из группы.

– Не проиграем Австрии и займем второе место?

– Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.

– В таком случае в 1/8 финала Украину будет ждать Италия. Без шансов?

– Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть, – сказал Кочергин.