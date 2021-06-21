Владислав КОЧЕРГИН: «Нет обиды на Шевченко, что не вызвали на Евро»

Хавбек не обижен на тренера сборной

  • 21.06.2021 17:28
  • 1445 просмотров
  • 1 комментарий
Владислав КОЧЕРГИН: «Нет обиды на Шевченко, что не вызвали на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин не обижен на наставника сборной Украины Андрея Шевченко за то, что тот не вызывал на Евро ни его, ни вообще никого из состава команды Виктора Скрипника.

– Никакой обиды нет.

– Как вам вообще выступление сборной Украины на Евро?

– Молодцы, на втором месте. Сегодня важный матч у них. Будем болеть, чтобы они вышли из группы.

– Не проиграем Австрии и займем второе место?

– Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.

– В таком случае в 1/8 финала Украину будет ждать Италия. Без шансов?

– Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть, – сказал Кочергин.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 21.06.2021 18:30
    0
    Это не Шевченко не вызвал, это Королевский у которого раздвоение личности.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 21.06.2021 18:30
    0
    Это не Шевченко не вызвал, это Королевский у которого раздвоение личности.
    Ссылка
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