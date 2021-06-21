Тарас СТЕПАНЕНКО: «В Украине появляется много хороших молодых игроков»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил свою роль в команде и новое поколение игроков.

«Я один из самых возрастных игроков в команде. Понятно, что у меня больше опыта, и я с удовольствием им делюсь. Есть моменты, которые пересекаются с Евро-2016, и я стараюсь обращать внимание молодых игроков на это».

«Конечно, всегда стараюсь подсказывать ребятам, но только в конструктивном плане. Это может быть как за полем, так и непосредственно на поле, ведь у меня такая позиция, что часто приходится руководить, подсказывать атакующим футболистам, когда они заигрываются».

«Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат. Я очень рад, что в Украине появляется много хороших молодых футболистов. У нас действительно много талантливых игроков, но кроме таланта нужно еще много работать. Чем больше будет таких ребят, как сейчас в сборной, - трудяг, очень талантливых, умеющих добиваться результатов, - тем выше будет уровень национальной команды и наших клубов», - сказал Степаненко.