Тарас СТЕПАНЕНКО: «В Украине появляется много хороших молодых игроков»

Лидер сборной Украины доволен новым поколением игроков

  • 21.06.2021 16:11
  • 1149 просмотров
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «В Украине появляется много хороших молодых игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил свою роль в команде и новое поколение игроков.

«Я один из самых возрастных игроков в команде. Понятно, что у меня больше опыта, и я с удовольствием им делюсь. Есть моменты, которые пересекаются с Евро-2016, и я стараюсь обращать внимание молодых игроков на это».

«Конечно, всегда стараюсь подсказывать ребятам, но только в конструктивном плане. Это может быть как за полем, так и непосредственно на поле, ведь у меня такая позиция, что часто приходится руководить, подсказывать атакующим футболистам, когда они заигрываются».

«Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат. Я очень рад, что в Украине появляется много хороших молодых футболистов. У нас действительно много талантливых игроков, но кроме таланта нужно еще много работать. Чем больше будет таких ребят, как сейчас в сборной, - трудяг, очень талантливых, умеющих добиваться результатов, - тем выше будет уровень национальной команды и наших клубов», - сказал Степаненко.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Prokop
    online
      Prokop, 21.06.2021 16:44
    +1
    alefteev77, 21.06.2021 16:15
    Тарас, в Украине 2 года назад сборная U-20 выиграли ЧМ-2019. Это самое большое достижение украинского футбола в истории. И где теперь эти ребята? На ЧЕ-2020(1) ни одного игрока в составе и даже на замене.
    -
    Мало того, ни одного чемпиона мира из команды U-20 не продали в Европу, в топ-5 лиги. А я уверен, что интерес со стороны западноевропейских клубов. То есть как обычно в Украине, ни себе, ни людям.
    100 %
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 16:15
    +1
    Тарас, в Украине 2 года назад сборная U-20 выиграли ЧМ-2019. Это самое большое достижение украинского футбола в истории. И где теперь эти ребята? На ЧЕ-2020(1) ни одного игрока в составе и даже на замене.
    -
    Мало того, ни одного чемпиона мира из команды U-20 не продали в Европу, в топ-5 лиги. А я уверен, что интерес со стороны западноевропейских клубов. То есть как обычно в Украине, ни себе, ни людям.
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 21.06.2021 16:44
    +1
    alefteev77, 21.06.2021 16:15
    Тарас, в Украине 2 года назад сборная U-20 выиграли ЧМ-2019. Это самое большое достижение украинского футбола в истории. И где теперь эти ребята? На ЧЕ-2020(1) ни одного игрока в составе и даже на замене.
    -
    Мало того, ни одного чемпиона мира из команды U-20 не продали в Европу, в топ-5 лиги. А я уверен, что интерес со стороны западноевропейских клубов. То есть как обычно в Украине, ни себе, ни людям.
    100 %
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 16:15
    +1
    Тарас, в Украине 2 года назад сборная U-20 выиграли ЧМ-2019. Это самое большое достижение украинского футбола в истории. И где теперь эти ребята? На ЧЕ-2020(1) ни одного игрока в составе и даже на замене.
    -
    Мало того, ни одного чемпиона мира из команды U-20 не продали в Европу, в топ-5 лиги. А я уверен, что интерес со стороны западноевропейских клубов. То есть как обычно в Украине, ни себе, ни людям.
    Ссылка
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