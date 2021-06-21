Костюк / Свитолина – Гуарачи / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк стартуют в парном разряде в рамках престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.

На старте турнира украинская пара встретится с чилийско-американским тандемом Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянным под третьим номером.

Встреча пройдет четвертым запуском на корте №4, ориентировочное время начала матча 18:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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