СТЕПАНЕНКО: «Только моя семья знает, чего мне стоило быть на этом Евро»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сложном пути на Евро-2020.
«Только моя семья по-настоящему знает, чего мне стоило быть на этом Евро. Были моменты, когда я думал, что не поеду на чемпионат Европы. После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.
Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось. Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев», – сказал Степаненко.
Источник — УЕФА
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Редакція, ви серйозно??? Робота на ПРОТЯЗІ???))))))) Не просквозило його за три місяці?))
Редакція, ви серйозно??? Робота на ПРОТЯЗІ???))))))) Не просквозило його за три місяці?))
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