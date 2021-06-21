СТЕПАНЕНКО: «Только моя семья знает, чего мне стоило быть на этом Евро»

Полузащитник сборной Украины – о травме колена

  • 21.06.2021 12:57
  • 2865 просмотров
  • 6 комментариев
СТЕПАНЕНКО: «Только моя семья знает, чего мне стоило быть на этом Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сложном пути на Евро-2020.

«Только моя семья по-настоящему знает, чего мне стоило быть на этом Евро. Были моменты, когда я думал, что не поеду на чемпионат Европы. После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.

Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось. Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев», – сказал Степаненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    udman1111
    online
      udman1111, 21.06.2021 14:04
    +1
    Yura Юрий, 21.06.2021 13:26
    Тарас, не дай бог тебе узнать что такое лечение того же колена, обычного украинца в обычной больнице, когда живешь на одну з/п..там не до новейших разработок...там хотя бы на операцию записаться в ближ будущее...
    Вот скажи причём тут это? Он не украл, а заработал честным трудом. Такие выпады нужно делать в сторону воров, которые страну ограбили и довели до такого. А мы их поддерживаем только на каждых выборах, а потом плачем что всё плохо.
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 21.06.2021 14:02
    0
    Уровень поддержки - украинцы...
    Ссылка
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 21.06.2021 13:49
    +1
    "матч з Північною Македонією став моєю нагородою за роботу на протязі останніх трьох місяців», - сказав Степаненко."
    Редакція, ви серйозно??? Робота на ПРОТЯЗІ???))))))) Не просквозило його за три місяці?))
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.06.2021 13:28
    -1
    Якби ви знали, паничі...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.06.2021 13:26
    +2
    Тарас, не дай бог тебе узнать что такое лечение того же колена, обычного украинца в обычной больнице, когда живешь на одну з/п..там не до новейших разработок...там хотя бы на операцию записаться в ближ будущее...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 13:07
    +6
    Вот и хорошо!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 13:07
    +6
    Вот и хорошо!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.06.2021 13:26
    +2
    Тарас, не дай бог тебе узнать что такое лечение того же колена, обычного украинца в обычной больнице, когда живешь на одну з/п..там не до новейших разработок...там хотя бы на операцию записаться в ближ будущее...
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 21.06.2021 14:04
    +1
    Yura Юрий, 21.06.2021 13:26
    Тарас, не дай бог тебе узнать что такое лечение того же колена, обычного украинца в обычной больнице, когда живешь на одну з/п..там не до новейших разработок...там хотя бы на операцию записаться в ближ будущее...
    Вот скажи причём тут это? Он не украл, а заработал честным трудом. Такие выпады нужно делать в сторону воров, которые страну ограбили и довели до такого. А мы их поддерживаем только на каждых выборах, а потом плачем что всё плохо.
    Ссылка
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 21.06.2021 13:49
    +1
    "матч з Північною Македонією став моєю нагородою за роботу на протязі останніх трьох місяців», - сказав Степаненко."
    Редакція, ви серйозно??? Робота на ПРОТЯЗІ???))))))) Не просквозило його за три місяці?))
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 21.06.2021 14:02
    0
    Уровень поддержки - украинцы...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности