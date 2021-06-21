Нас там нет. Рух открестился от плаката «Putin Hu#lo» во львовской фан-зоне

«Рух» опубликовал официальное заявление касательно баннера «Putin Hu#lo» во львовской фан-зоне.

«Накануне матча сборной России на Евро-2020 болельщики сборных-соперников на территории Lviv Fan Festival провели акцию против президента страны-агрессора и написали на баннере «Putin Hu#lo».

Официально заявляем, что «Рух» к этому мероприятию не имеет никакого отношения. По нашей информации, акцию организовали активные болельщики сборных Дании, Бельгии и Финляндии. По их словам, сувенирную продукцию с такой надписью, по словам классика, «можно приобрести в любом магазине или супермаркете Украины».

Еще раз подчеркиваем и заверяем: «нас там «нет», – сказано в заявлении «Руха».