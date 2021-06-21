Нас там нет. Рух открестился от плаката «Putin Hu#lo» во львовской фан-зоне

Во всем виноваты болельщики сборных Дании, Бельгии и Финляндии

  • 21.06.2021 12:19
  • 1691 просмотр
  • 5 комментариев
Нас там нет. Рух открестился от плаката «Putin Hu#lo» во львовской фан-зоне
© ФК Рух

«Рух» опубликовал официальное заявление касательно баннера «Putin Hu#lo» во львовской фан-зоне.

«Накануне матча сборной России на Евро-2020 болельщики сборных-соперников на территории Lviv Fan Festival провели акцию против президента страны-агрессора и написали на баннере «Putin Hu#lo».

Официально заявляем, что «Рух» к этому мероприятию не имеет никакого отношения. По нашей информации, акцию организовали активные болельщики сборных Дании, Бельгии и Финляндии. По их словам, сувенирную продукцию с такой надписью, по словам классика, «можно приобрести в любом магазине или супермаркете Украины».

Еще раз подчеркиваем и заверяем: «нас там «нет», – сказано в заявлении «Руха».

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Источник — ФК Рух Львов

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 21.06.2021 12:53
    0
    solyur, 21.06.2021 12:50
    А де можна купити сувенірну продукцію з написом "Зєля Нєлох" ?
    на помойке "Прямий"
    Ссылка
    solyur
    online
      solyur, 21.06.2021 12:50
    0
    А де можна купити сувенірну продукцію з написом "Зєля Нєлох" ?
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.06.2021 12:33
    +1
    100 % инфа, что это бельгийцы, фины и датчане! В Гугле появилась инфа, что из этих стран, в поисковик чаще всего вбивали "где во Львове можно купить плакаты с такой надписью?"
    Наших там нет!!! А сегодня румыны пообещали поддержать эту акцию на стадионе в Бухаресте!!!
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 21.06.2021 12:28
    +7
    Класний тролінг
    Ссылка
    Ігор Гомончук
    online
      Ігор Гомончук, 21.06.2021 12:25
    +6
    ахахахаха, креативно)
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 21.06.2021 12:22
    +8
    Нормас
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 21.06.2021 12:22
    +8
    Нормас
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 21.06.2021 12:28
    +7
    Класний тролінг
    Ссылка
    Ігор Гомончук
    online
      Ігор Гомончук, 21.06.2021 12:25
    +6
    ахахахаха, креативно)
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.06.2021 12:33
    +1
    100 % инфа, что это бельгийцы, фины и датчане! В Гугле появилась инфа, что из этих стран, в поисковик чаще всего вбивали "где во Львове можно купить плакаты с такой надписью?"
    Наших там нет!!! А сегодня румыны пообещали поддержать эту акцию на стадионе в Бухаресте!!!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 21.06.2021 12:53
    0
    solyur, 21.06.2021 12:50
    А де можна купити сувенірну продукцію з написом "Зєля Нєлох" ?
    на помойке "Прямий"
    Ссылка
    solyur
    online
      solyur, 21.06.2021 12:50
    0
    А де можна купити сувенірну продукцію з написом "Зєля Нєлох" ?
    Ссылка
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