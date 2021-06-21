ВИДЕО. Италия выигрывает у всех, у Турции провал, ставим на Украину

1. Италия трижды победила и вышла в 1/8 ЕВРО-2020
2. Турция провалилась на ЕВРО
3. В ДТП насмерть разбилась украинская легкоатлетка Екатерина Долган
4. Прогноз на матч Украина - Австрия
Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.