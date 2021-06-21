Рейтинг ATP. Марченко поднялся на две строчки, Стаховский теряет позиции

Уго Умбер установил личный рекорд

  • 21.06.2021 11:04
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Рейтинг ATP. Марченко поднялся на две строчки, Стаховский теряет позиции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

На прошлой неделе мужчины провели два турнира ATP Tour 500 в Галле и Лондоне. В Швейцарии свой дебютный титул выиграл 22-летний Уго Умбер, в Великобритании Маттео Берреттини взял трофей с первой попытки. Француз обновил личный рекорд и теперь он 25-й, итальянец остался на десятой строчке.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на две позиции, а Сергей Стаховский опустился на 21 строчку. У всех остальных незначительные изменения.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Андрей Рублев поднялся в топ-3, потеснив Александра Зверева и Рафаэля Надаля.

Чемпионская гонка ATP


 

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Источник — Sport.ua

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