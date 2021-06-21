Рейтинг ATP. Марченко поднялся на две строчки, Стаховский теряет позиции

На прошлой неделе мужчины провели два турнира ATP Tour 500 в Галле и Лондоне. В Швейцарии свой дебютный титул выиграл 22-летний Уго Умбер, в Великобритании Маттео Берреттини взял трофей с первой попытки. Француз обновил личный рекорд и теперь он 25-й, итальянец остался на десятой строчке.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на две позиции, а Сергей Стаховский опустился на 21 строчку. У всех остальных незначительные изменения.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Андрей Рублев поднялся в топ-3, потеснив Александра Зверева и Рафаэля Надаля.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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