Украина футбольная. Топ событий сезона в Первой и Второй лигах

Анонс очередного выпуска информационно-аналитической программы

  • 21.06.2021 10:27
  • 475 просмотров
  • 1 комментарий
Украина футбольная. Топ событий сезона в Первой и Второй лигах
© ПФЛ

22 июня в 00:15 на телеканалы XSPORT получится свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».

Гость программы - президент ПФЛ Александр Каденко.

В выпуске:

- Топ событий сезона в Первой и Второй лиге;
- Обзор Золотого матча в Черкассах;
- Из первых уст: Александр Каденко о формате нового чемпионата в обеих лигах и ожидания от конференции ПФЛ.

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Источник — ПФЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.06.2021 10:50
    0
    начало передачи в 00:15 - рановато. Надо в 03:15
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.06.2021 10:50
    0
    начало передачи в 00:15 - рановато. Надо в 03:15
    Ссылка
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