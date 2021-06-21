Украина футбольная. Топ событий сезона в Первой и Второй лигах

22 июня в 00:15 на телеканалы XSPORT получится свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».
Гость программы - президент ПФЛ Александр Каденко.
В выпуске:
- Топ событий сезона в Первой и Второй лиге;
- Обзор Золотого матча в Черкассах;
- Из первых уст: Александр Каденко о формате нового чемпионата в обеих лигах и ожидания от конференции ПФЛ.
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Источник — ПФЛ
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