Горан Пандев завершит карьеру в сборной после Евро-2020

Ветеран решил покончить с выступлениями за национальную команду

  • 21.06.2021 09:20
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Горан Пандев завершит карьеру в сборной после Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил, что предстоящий матч против Нидерландов на чемпионате Европы станет его последней игрой за национальную сборную.

«Это будет моя последняя игра за сборную, думаю, самое время попрощаться», — сказал Пандев.

Пандев сыграл за сборную Северной Македонии 120 матчей и забил 38 мячей. Он дебютировал на международной арене в июне 2001 года.

Напомним, что Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на Евро.

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Источник — УЕФА

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