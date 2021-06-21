Горан Пандев завершит карьеру в сборной после Евро-2020

Лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил, что предстоящий матч против Нидерландов на чемпионате Европы станет его последней игрой за национальную сборную.

«Это будет моя последняя игра за сборную, думаю, самое время попрощаться», — сказал Пандев.

Пандев сыграл за сборную Северной Македонии 120 матчей и забил 38 мячей. Он дебютировал на международной арене в июне 2001 года.

Напомним, что Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на Евро.