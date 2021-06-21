Роберто МАНЧИНИ: «Каждый участник 1/8 может выиграть чемпионат Европы»

Наставник сборной Италии спокойно относится к победам

  • 21.06.2021 08:47
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Роберто МАНЧИНИ: «Каждый участник 1/8 может выиграть чемпионат Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после победы над Уэльсом (1:0) высказался о рекорде команды. Наставник повторил рекорд бывшего тренера итальянцев Витторио Поццо, который сумел провести 30 матчей без поражений.

«30 матчей без поражений? Поццо помимо этого завоевал множество важнейших титулов, так что мы все еще далеки от его уровня. Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро. Конечно, мы не можем позволить себе воспринимать каждую победу как должное», - сказал Манчини.

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Источник — УЕФА

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