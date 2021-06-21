Защитник Дании: «Сделаем все для победы над Россией»

Защитник сборной Дании Янник Вестергор высказался о заключительном матче группового этапа Евро-2020 против России.

«У нас по-прежнему большие амбиции. Сделаем все для победы над Россией. Надеюсь, и Бельгия нам поможет, выиграв свой матч. Очень не хотелось бы заканчивать турнир уже после группового этапа. Считаю, в матче с бельгийцами, не случайно занимающими первое место в мировом рейтинге, мы доказали свою силу. Постараемся сыграть не хуже против России», - сказал Вестергор.

Матч Дания - Россия состоится 21 июня в 22:00 по Киеву.