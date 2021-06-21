Сборная Турции повторила личный антирекорд

Лунно-звездные во второй раз в истории проиграли все три матча в группе

  • 21.06.2021 03:20
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Сборная Турции повторила личный антирекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первой командой, завершившей выступление на Евро-2020, стала сборная Турции. Лунно-звездные проиграли все три матча в группе (мячи 1-8), повторив тем самым личный антирекорд 25-летней давности. К слову, компанию туркам могут составить Дания и Северная Македония, не имеющие пока ни одного очка. Причем датчане в этом случае закончат групповой раунд с «баранкой» в «рекордный» третий раз.

Команды, проигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ

Команда

Мячи

Соперники

1984

Югославия

2-10

Бельгия (0:2), Дания (0:5), Франция (2:3)

1988

Англия

2-7

Ирландия (0:1), Нидерланды (1:3), СССР (1:3)

 

Дания

2-7

Испания (2:3), ФРГ (0:2), Италия (0:2)

1996

Турция

0-5

Хорватия (0:1), Португалия (0:1), Дания (0:3)

 

Румыния

1-4

Франция (0:1), Болгария (0:1), Испания (1:2)

2000

Дания

0-8

Франция (0:3), Нидерланды (0:3), Чехия (0:2)

2004

Болгария

1-9

Швеция (0:5), Дания (0:2), Италия (1:2)

2008

Греция

1-5

Швеция (0:2), Россия (0:1), Испания (1:2)

2012

Ирландия

1-9

Хорватия (1:3), Испания (0:4), Италия (0:2)

 

Нидерланды

2-5

Дания (0:1), Германия (1:2), Португалия (1:2)

2016

Украина

0-5

Германия (0:2), Сев. Ирландия (0:2), Польша (0:1)

2020

Турция

1-8

Италия (0:3), Уэльс (0:2), Швейцария (1:3)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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