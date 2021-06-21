Сборная Турции повторила личный антирекорд

Первой командой, завершившей выступление на Евро-2020, стала сборная Турции. Лунно-звездные проиграли все три матча в группе (мячи 1-8), повторив тем самым личный антирекорд 25-летней давности. К слову, компанию туркам могут составить Дания и Северная Македония, не имеющие пока ни одного очка. Причем датчане в этом случае закончат групповой раунд с «баранкой» в «рекордный» третий раз.
Команды, проигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ
|
ЧЕ
|
Команда
|
Мячи
|
Соперники
|
1984
|
Югославия
|
2-10
|
Бельгия (0:2), Дания (0:5), Франция (2:3)
|
1988
|
Англия
|
2-7
|
Ирландия (0:1), Нидерланды (1:3), СССР (1:3)
|
|
Дания
|
2-7
|
Испания (2:3), ФРГ (0:2), Италия (0:2)
|
1996
|
Турция
|
0-5
|
Хорватия (0:1), Португалия (0:1), Дания (0:3)
|
|
Румыния
|
1-4
|
Франция (0:1), Болгария (0:1), Испания (1:2)
|
2000
|
Дания
|
0-8
|
Франция (0:3), Нидерланды (0:3), Чехия (0:2)
|
2004
|
Болгария
|
1-9
|
Швеция (0:5), Дания (0:2), Италия (1:2)
|
2008
|
Греция
|
1-5
|
Швеция (0:2), Россия (0:1), Испания (1:2)
|
2012
|
Ирландия
|
1-9
|
Хорватия (1:3), Испания (0:4), Италия (0:2)
|
|
Нидерланды
|
2-5
|
Дания (0:1), Германия (1:2), Португалия (1:2)
|
2016
|
Украина
|
0-5
|
Германия (0:2), Сев. Ирландия (0:2), Польша (0:1)
|
2020
|
Турция
|
1-8
|
Италия (0:3), Уэльс (0:2), Швейцария (1:3)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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