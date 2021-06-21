Сборная Турции повторила личный антирекорд

Первой командой, завершившей выступление на Евро-2020, стала сборная Турции. Лунно-звездные проиграли все три матча в группе (мячи 1-8), повторив тем самым личный антирекорд 25-летней давности. К слову, компанию туркам могут составить Дания и Северная Македония, не имеющие пока ни одного очка. Причем датчане в этом случае закончат групповой раунд с «баранкой» в «рекордный» третий раз.

Команды, проигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ