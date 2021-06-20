Алиев рассказал, была ли дедовщина в сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины шокирован заявлением некоторых футболистов

  • 20.06.2021 21:59
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Алиев рассказал, была ли дедовщина в сборной Украины
© УАФ. Александр Алиев

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал слова одного из игроков сборной о том, что в предыдущие годы в национальной команде была другая атмосфера, когда более старшие футболисты могли не пожать руку молодым сборникам.

«Посмотрел отрывок документального фильма про сборную. Слышал там слова футболистов, что раньше в сборной была дедовщина. Мол, кто-то мог не пожать руку молодым игрокам. Со своей стороны категорически скажу, что при мне в сборной такого не было, это бред.

Сборная Украины это как раз была команда, как одна семья, в ней всегда была хорошая и положительная атмосфера, много шуток и поддержка друг друга», – сказал Алиев.

В составе сборной Украины Алиев провел 28 матчей и забил 6 мячей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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