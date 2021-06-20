Берреттини и Умбер выиграли турниры ATP на траве

Итальянец Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне. В матче за титул лидер посева одолел Кэмерона Норри из Великобритании.

На соревнованиях аналогичной категории в Галле победу праздновал Уго Умбер из Франции. В финале он обыграл четвертого номера посева Андрея Рублева из России. 22-летний Умбер впервые выиграл турнир ATP.



Лондон. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:7(5), 6:3

Галле. Финал

Уго Умбер (Франция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 7:6(4)