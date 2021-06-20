Берреттини и Умбер выиграли турниры ATP на траве

Итальянец Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне. В матче за титул лидер посева одолел Кэмерона Норри из Великобритании.
На соревнованиях аналогичной категории в Галле победу праздновал Уго Умбер из Франции. В финале он обыграл четвертого номера посева Андрея Рублева из России. 22-летний Умбер впервые выиграл турнир ATP.
Лондон. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:7(5), 6:3
Галле. Финал
Уго Умбер (Франция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 7:6(4)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.