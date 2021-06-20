Марченко и Стаховский узнали соперников в квалификации Уимблдона

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский выступят в квалификации Уимблдона.
Марченко (№155 АТР) на старте соревнований сразится против итальянца Лоренцо Джустино (№215 ATP).
Стаховский (№218 АТР) в первом поединке померяется силами с Го Соедой из Японии (№163 ATP).
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Источник — Sport.ua
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